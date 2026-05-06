Halny w Tatrach sieje spustoszenie! Warunki na szlakach ekstremalnie trudne

W Tatrach panuje silny halny o prędkości ponad 100 km/h w partiach szczytowych, co spowodowało wzrost temperatur do 16 st. C w Zakopanem i szybkie topnienie śniegu.

Warunki na szlakach są trudne: w wyższych partiach śnieg jest twardy i zmrożony, a po południu staje się mokry i śliski, co grozi poślizgnięciami.

Tatrzański Park Narodowy zaleca doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) dla osób wybierających się w wyższe partie Tatr.

Niebezpieczne warunki na szlakach. Śnieg i lód grożą tragedią!

W środę Tatry znalazły się pod wpływem silnego wiatru halnego, który z impetem uderzył w górskie szczyty. Prędkość wiatru w najwyższych partiach przekroczyła 100 km/h, co samo w sobie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, halny w Tatrach to nie tylko silne podmuchy, ale także gwałtowny wzrost temperatury. W Zakopanem już o poranku termometry wskazywały aż 16 stopni Celsjusza. Takie warunki sprzyjają szybkiemu i niekontrolowanemu topnieniu zalegającego śniegu, co drastycznie zmienia sytuację na szlakach.

Mimo wiosennych temperatur w dolinach, w wyższych partiach Tatr wciąż zalega znaczna ilość śniegu. Na Kasprowym Wierchu odnotowano 68 cm pokrywy śnieżnej, natomiast w Dolinie Pięciu Stawów Polskich aż 90 cm. Co więcej, na Hali Gąsienicowej, gdzie jeszcze niedawno królowała biel, pozostały już jedynie sporadyczne płaty. TPN jednoznacznie ostrzega, że warunki na szlakach są trudne.

- W wyższych partiach gór nadal zalega śnieg, który jest w większości twardy i zmrożony, zwłaszcza w miejscach zacienionych, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia i groźnych upadków – informuje Tatrzański Park Narodowy. To oznacza, że nawet doświadczeni turyści muszą liczyć się z ryzykiem utraty równowagi i niebezpiecznych upadków. Po południu, wraz z rosnącą temperaturą, śnieg staje się mokry i grząski, ale nadal pozostaje niezwykle śliski, co dodatkowo utrudnia poruszanie się. Wędrówki po Tatrach w takich warunkach wymagają najwyższej ostrożności.

Silny wiatr dodatkowym zagrożeniem

Dodatkowym czynnikiem ryzyka są silne podmuchy wiatru, szczególnie odczuwalne w partiach szczytowych. Mogą one destabilizować turystów i przyczyniać się do wypadków. W związku z tym TPN apeluje, aby osoby planujące wyjście w wyższe partie Tatr posiadały doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiednie wyposażenie. Niezbędne są raki, czekan, kask i lawinowe ABC, a co najważniejsze – umiejętność posługiwania się tym sprzętem. Brak tych elementów to proszenie się o kłopoty.

W niższych partiach gór, gdzie śnieg zdążył już stopnieć, szlaki również nie są bezpieczne. Deszcz i topniejąca woda sprawiają, że są one mokre i błotniste, co również może prowadzić do poślizgnięć i kontuzji.

