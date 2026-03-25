Jarmark Wielkanocny na Rynku Głównym w Krakowie rozpocznie się 26 marca i potrwa do 6 kwietnia.

Wydarzenie zaoferuje blisko 100 stoisk z ozdobami świątecznymi, rękodziełem, wyrobami rzemieślniczymi oraz bogatą ofertą gastronomiczną.

Posiadacze Karty Krakowskiej otrzymają 20 proc. rabatu na gastronomię i obniżoną cenę biletu na karuzelę.

W programie przewidziano m.in. uroczyste otwarcie (28 marca, godz. 12:00), korowód z palmami (29 marca) oraz święcenie koszyczków (4 kwietnia, godz. 13:00).

Jarmark Wielkanocny w Krakowie: Blisko 100 wystawców i wyjątkowe atrakcje

Na odwiedzających czekać będzie blisko 100 kiosków handlowych, oferujących szeroki wachlarz produktów. Swoją ofertę zaprezentują kupcy z regionu, całej Polski, a także z zagranicy, m.in. z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier. Wśród bogactwa asortymentu znajdą się tradycyjne ozdoby świąteczne, takie jak ręcznie malowane pisanki, barwne palmy i stroiki, które wprowadzą do każdego domu prawdziwie wielkanocny nastrój. Nie zabraknie również unikatowego rękodzieła i wyrobów rzemieślniczych, biżuterii, tekstyliów, ceramiki oraz wyrobów z drewna, idealnych na prezenty lub pamiątki.

Krakowski Jarmark Wielkanocny to także raj dla smakoszy. Liczne stoiska gastronomiczne zaoferują tradycyjne polskie przysmaki, w tym słynną krakowską maczankę, a także świeże wypieki, słodycze i produkty regionalne z różnych krajów. W tym roku organizatorzy przygotowali również wyjątkowe atrakcje, które pozwolą na głębsze zanurzenie się w kulturze i tradycji. Odwiedzający będą mogli podziwiać pokaz kowalstwa w tradycyjnej kuźni oraz wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, co stanowi niepowtarzalną okazję do nauki i zabawy.

Zniżki i harmonogram najważniejszych wydarzeń na Rynku Głównym

Współpraca miasta Krakowa z organizatorami – Krakowską Kongregacją Kupiecką oraz firmą Artim – przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców. Posiadacze Karty Krakowskiej otrzymają 20 proc. rabatu na stoiskach gastronomicznych i spożywczych (z wyłączeniem napojów alkoholowych), a za bilet na karuzelę zapłacą symboliczną kwotę 5 zł. To doskonała okazja, aby zaoszczędzić i cieszyć się jarmarkowymi atrakcjami.

Harmonogram najważniejszych wydarzeń na Jarmarku Wielkanocnym przedstawia się następująco:

28 marca, godz. 12.00 – uroczyste otwarcie jarmarku.

28 marca od godz. 10.00 – prezentacja twórców ludowych, którzy pokażą swoje umiejętności i wyroby.

29 marca – tradycyjny korowód z palmami, konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną oraz występy zespołów folklorystycznych, które wprowadzą w radosny nastrój.

4 kwietnia, godz. 13.00 – święcenie koszyczków wielkanocnych, będące ważnym elementem przygotowań do świąt.

6 kwietnia, godz. 14.00 – tradycyjny obrzęd „Siudej Baby”, który z pewnością dostarczy wielu emocji i śmiechu.

Podczas trwania jarmarku swoje stoiska zaprezentują również organizacje charytatywne. Dochód ze sprzedaży ich produktów zostanie przeznaczony na cele statutowe, dlatego organizatorzy zachęcają do wspierania tych szczytnych inicjatyw. Jarmark Wielkanocny w Krakowie to wyjątkowe połączenie tradycji, kultury i handlu, które co roku tworzy niepowtarzalną atmosferę świąt w sercu miasta. To idealne miejsce, aby poczuć prawdziwego ducha Wielkanocy i spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół.

Sonda Odwiedzasz jarmarki wielkanocne? Tak, uwielbiam klimat jarmarków świątecznych W tym roku nie mam takiej możliwości Chętnie się wybiorę - będzie to pierwszy raz Unikam takich "imprez"