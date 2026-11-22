Śmiertelny wypadek rowerzysty w Krakowie. Nie udało się go uratować

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 21 listopada, w godzinach popołudniowych na ulicy Tynieckiej w Krakowie. Mężczyzna poruszający się rowerem elektrycznym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w barierki zabezpieczające ścieżkę rowerową.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że najprawdopodobniej stracił panowanie nad jednośladem. Świadkowie zdarzenia natychmiast powiadomili służby ratunkowe. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała i w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

Niestety, mimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować. Informację o śmierci mężczyzny potwierdziła małopolska policja.

Policja bada okoliczności tragedii. Rower elektryczny trafi pod lupę biegłych

Na miejscu śmiertelnego wypadku przez dłuższy czas pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i ustalali dokładny przebieg zdarzenia. W czynnościach uczestniczył również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Funkcjonariusze będą teraz odtwarzać ostatnie chwile przed tragedią i sprawdzać, co mogło doprowadzić do utraty panowania nad rowerem. Istotne znaczenie będą miały zarówno relacje świadków, jak i szczegółowe oględziny jednośladu.

– Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili czynności z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Obecni byli również świadkowie, którzy powiadomili służby. Teraz ustalana będzie między innymi dokładna trasa, którą poruszał się rowerzysta – przekazała Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.

Szczegółowej analizie zostanie poddany również rower elektryczny, którym poruszał się zmarły mężczyzna. Biegli będą ustalać, czy jego stan techniczny mógł mieć wpływ na przebieg wypadku. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tragedii. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść dalsze czynności prowadzone przez śledczych.

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