Zamach w Krakowie wywołał burzę wokół strzelnic. Na nagraniu ćwiczyli strzelanie z jadących aut

Strzelnica w Świętokrzyskiem usunęła nagranie po zamachu w Krakowie

Dziennikarze Wirtualnej Polski dotarli do wideo promocyjnego, które w sieci zamieściła jedna ze świętokrzyskich strzelnic. Materiał prezentował między innymi oddawanie strzałów przez okno jadącego auta, bieg między przeszkodami oraz traktowanie samochodu jako tarczy ochronnej podczas wymiany ognia. Po krakowskiej tragedii ten film zniknął z mediów społecznościowych.

W usuniętym spocie zarejestrowano samochód terenowy, z którego pasażer wyciągał dłoń z bronią krótką i celował do ustawionych tarcz. Następne ujęcia pokazywały z kolei trenującego mężczyznę, który chował się za uchylonymi drzwiami pojazdu, a potem strzelał, biegnąc slalomem wśród przeszkód.

Szef strzelnicy wyjaśniał po czasie, że wideo powstało wyłącznie w celach marketingowych, a na planie zdjęciowym użyto pistoletów z plastiku. Mężczyzna zarzekał się także, iż Michał Oksiński ani razu nie pojawił się na jego obiekcie, by tam ćwiczyć.

Michał Oksiński działał podobnie podczas ataku na Rynku Głównym w Krakowie

Ujawnione przez dziennikarzy WP wideo zszokowało opinię publiczną głównie z powodu uderzającego podobieństwa do metod, jakimi posłużył się sprawca z Krakowa. Z ustaleń prokuratury wynika bowiem, że Michał Oksiński wjechał autem na Rynek Główny i otworzył ogień do przechodniów w trakcie jazdy, zabijając sześć osób i raniąc kilkanaście kolejnych.

W rozmowie z Wirtualną Polską głos zabrał Paweł Moszner, weteran jednostki GROM. Ekspert podkreślił, że już od wielu lat ostrzega przed niebezpieczeństwem wynikającym z organizowania treningów, które zamiast na strzelectwie sportowym skupiają się na nauce prowadzenia działań bojowych i strzelania do żywych celów.

Gdzie trenował Michał Oksiński przed zamachem w Krakowie?

Funkcjonariusze prowadzący śledztwo starają się teraz dokładnie prześledzić wcześniejsze kroki 24-letniego mordercy. Wiadomo, że Michał Oksiński odebrał pozwolenie na broń w marcu 2026 roku, a razem ze swoim ojcem był członkiem klubu strzeleckiego KS Świt w Starachowicach. Przedstawiciele tej organizacji utrzymują, że mężczyzna skupiał się tam przede wszystkim na strzelectwie statycznym i sportowym, które polega na celowaniu do tarcz z jednego miejsca, bez poruszania się.

Jak już wcześniej podawaliśmy, organy ścigania szczegółowo weryfikują teraz wszystkie obiekty treningowe odwiedzane przez sprawcę, jego znajomości oraz cały proces planowania ataku.

„Na razie nie mamy danych, czy się uczył gdzieś indziej, przede wszystkim w takich okolicznościach. Mamy tylko dane o strzelnicy i statycznym strzelaniu” – tłumaczył prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.

Najważniejszy w tej sprawie okazuje się jednak zupełnie inny trop. Z doniesień medialnych wynika, że Oksiński odwiedzał także tak zwane strzelnice bojowe, oferujące naukę dynamicznego poruszania się z uzbrojeniem, szybkiej zmiany postawy oraz prowadzenia ognia w biegu. To właśnie na takich obiektach napastnik miał opanować techniki, które później zastosował w Krakowie.

Znajomi ujawniają obsesję Michała Oksińskiego na punkcie broni i przemocy

W ciągu ostatnich kilku dni pojawiają się nowe fakty dotyczące życiorysu 24-latka. Osoby z otoczenia sprawcy przyznały, że już w wieku nastoletnim przejawiał on niezdrową fascynację uzbrojeniem, ostrymi narzędziami oraz akcesoriami do samoobrony.

„Miał obsesję na tym punkcie. Miał nóż, miał też paralizator” – mówił wprost jeden z rozmówców portalu PolskieRadio24.pl.

Z opowieści dawnych znajomych wyłania się obraz człowieka, który przed dokonaniem zamachu pochłaniał historie o seryjnych zabójcach, rozsyłał brutalne filmy i żywo interesował się wszelkimi materiałami pełnymi okrucieństwa.

Prokuratura ujawnia ogromny arsenał broni u zamachowca z Krakowa

Zebrany materiał dowodowy pokazuje, że Oksiński zgromadził olbrzymie ilości uzbrojenia. Na miejscu zbrodni w Krakowie służby znalazły przy zamachowcu oraz w jego aucie dwa karabiny AR-15, dwa pistolety i blisko 500 nabojów.

„Łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, być może nawet kilkaset” – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej.

Na tym jednak lista znalezisk się nie kończy, bo kolejną broń i zapasy amunicji policjanci odkryli podczas rewizji lokalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W sumie w ręce śledczych wpadło 11 sztuk broni palnej zarejestrowanej na Oksińskiego oraz jego ojca, a oprócz tego zabezpieczono też prywatne notatki, nagrania z kamer monitoringu i sprzęt elektroniczny.

Zdaniem prokuratorów dokładne przeanalizowanie tych wszystkich dowodów może okazać się niezbędne, aby odkryć kulisy przygotowań 24-latka do jednego z najbardziej krwawych ataków we współczesnych dziejach naszego kraju.

38