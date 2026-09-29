Jest data otwarcia kładki Ludwinów-Kazimierz. Termin nie jest przypadkowy

W niedzielę, 4 października o godz. 18:30, odbędzie się oficjalna inauguracja nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz–Ludwinów w Krakowie.

Nowa przeprawa przez Wisłę ułatwi codzienną komunikację między dzielnicami oraz stworzy atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną z punktem widokowym.

Prace budowlane dobiegają końca, a obecnie prowadzone są ostatnie odbiory techniczne i formalności przed udostępnieniem obiektu mieszkańcom.

Kiedy otwarcie kładki Kazimierz-Ludwinów? Urzędnicy podali konkretną datę i godzinę

Krakowianie i turyści z niecierpliwością odliczali dni do zakończenia tej inwestycji. Prace budowlane nareszcie dobiegają końca, a na placu budowy trwają obecnie ostatnie odbiory techniczne oraz niezbędne procedury formalne. Wszystko po to, aby nowa przeprawa była w pełni bezpieczna dla użytkowników. Jak informują krakowscy urzędnicy, uroczysta inauguracja kładki Kazimierz-Ludwinów odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18:30.

Wybór niedzielnego wieczoru na moment otwarcia nie jest przypadkowy. Władze miasta chcą, aby w wydarzeniu mogło wziąć udział jak najwięcej mieszkańców stolicy Małopolski. Weekendowy termin sprzyja rodzinnym spacerom, a wieczorowa pora pozwoli w pełni docenić oświetlenie nowej konstrukcji. To doskonała okazja, by jako jeden z pierwszych przejść lub przejechać rowerem na drugi brzeg Wisły i zobaczyć, jak inwestycja prezentuje się po zmroku.

Jak wygląda nowa kładka przez Wisłę w Krakowie? Ta konstrukcja to prawdziwy majstersztyk

Projekt kładki Kazimierz-Ludwinów wyróżnia się niezwykle oryginalną i odważną formą architektoniczną, która z pewnością stanie się nową wizytówką miasta. Cała konstrukcja składa się z trzech stalowych części, które układają się w kształt łagodnie wyginających się, przeplatających się wstęg. Dwie z nich zostały zaprojektowane z myślą o sprawnym ruchu pieszym i rowerowym.

Największą atrakcją dla spacerowiczów będzie jednak trzecia, centralna część kładki. Została ona zaprojektowana jako unikalna przestrzeń rekreacyjna. To właśnie tam mieszkańcy i turyści będą mogli na chwilę się zatrzymać, odpocząć i podziwiać malowniczą panoramę Wisły oraz otaczających ją zabytkowych dzielnic.

Wokół kładki powstała nowoczesna infrastruktura towarzysząca. Wybudowano nowe oraz gruntownie przebudowano istniejące ciągi piesze i rowerowe, stworzono wygodne dojścia, pochylnie ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkami, a także zamontowano nowoczesne oświetlenie.

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