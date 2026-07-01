Kard. Grzegorz Ryś zaprasza na 46. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę.

Pielgrzymka wyruszy z Wawelu 6 sierpnia o godz. 7:00 i potrwa do 11 sierpnia. Zapisać można się online lub w parafii.

Kardynał zachęca także wiernych do przygotowań fizycznych, które poprzedzą pielgrzymkę.

Metropolita krakowski zachęca wiernych do treningu przed pielgrzymką. "Róbcie pompki"

Kardynał Grzegorz Ryś zaskoczył wiernych osobistym wyzwaniem i intrygującym apelem! Duchowny nie tylko gorąco zaprasza na 46. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę, ale także z uśmiechem na ustach zdradza swój osobisty sekret na udaną wędrówkę i zachęca do aktywności fizycznej przed wyruszeniem na szlak. - To będzie bardzo piękny czas. Trochę trzeba poćwiczyć. Ja już ćwiczę. Was też namawiam. Róbcie rano pompki i przysiady, albo przynajmniej chodźcie dziennie po 5 kilometrów. Wtedy jest szansa, że nie tylko wyjdziemy, ale także szczęśliwie dojdziemy – podkreśla kardynał Grzegorz Ryś.

46. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę zostanie zainaugurowana uroczystą mszą świętą. Odbędzie się ona 6 sierpnia o godzinie 7:00 na Wawelu. Po liturgii, pątnicy wyruszą w sześciodniową podróż, która zakończy się 11 sierpnia na Jasnej Górze.

Jak zapisać się na pielgrzymkę?

Dla wszystkich, którzy chcą dołączyć do pielgrzymkowej wspólnoty, dostępne są dwie formy zapisów. Od początku maja prowadzone są zapisy online. Natomiast od 1 czerwca uruchomiono tradycyjne zapisy przy parafiach, umożliwiając osobisty kontakt i uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji.

- Pielgrzymka jest bardzo pięknym obrazem Kościoła i zapraszam wszystkich, żebyśmy tego Kościoła właśnie w takiej formie doświadczyli, a potem przenieśli to doświadczenie do naszych parafii – mówi kard. Grzegorz Ryś.

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10 Pytanie 1 z 10 Kto ma prawo udzielić bierzmowania? biskup diecezjalny biskup pomocniczy obie odpowiedzi są prawidłowe Następne pytanie