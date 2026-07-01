Kardynał wziął się za siebie i napomina wiernych! "Róbcie pompki". Mają wspólny cel

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-01 12:37

W zdrowym ciele, zdrowy duch! Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś zachęca wiernych do... ćwiczeń fizycznych. - Ja już ćwiczę. Was też namawiam. Róbcie rano pompki i przysiady, albo przynajmniej chodźcie dziennie po 5 kilometrów - motywuje hierarcha. Cel treningu jest jasno określony.

Kardynał Grzegorz Ryś przemawia do mikrofonu. Na miniaturze mężczyzna robiący pompki. O pielgrzymce czytaj na Eska Kraków.
Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS , Shutterstock/ Shutterstock
  • Kard. Grzegorz Ryś zaprasza na 46. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę.
  • Pielgrzymka wyruszy z Wawelu 6 sierpnia o godz. 7:00 i potrwa do 11 sierpnia. Zapisać można się online lub w parafii.
  • Kardynał zachęca także wiernych do przygotowań fizycznych, które poprzedzą pielgrzymkę.

Metropolita krakowski zachęca wiernych do treningu przed pielgrzymką. "Róbcie pompki"

Kardynał Grzegorz Ryś zaskoczył wiernych osobistym wyzwaniem i intrygującym apelem! Duchowny nie tylko gorąco zaprasza na 46. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę, ale także z uśmiechem na ustach zdradza swój osobisty sekret na udaną wędrówkę i zachęca do aktywności fizycznej przed wyruszeniem na szlak. - To będzie bardzo piękny czas. Trochę trzeba poćwiczyć. Ja już ćwiczę. Was też namawiam. Róbcie rano pompki i przysiady, albo przynajmniej chodźcie dziennie po 5 kilometrów. Wtedy jest szansa, że nie tylko wyjdziemy, ale także szczęśliwie dojdziemy – podkreśla kardynał Grzegorz Ryś. 

46. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę zostanie zainaugurowana uroczystą mszą świętą. Odbędzie się ona 6 sierpnia o godzinie 7:00 na Wawelu. Po liturgii, pątnicy wyruszą w sześciodniową podróż, która zakończy się 11 sierpnia na Jasnej Górze.

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Jak zapisać się na pielgrzymkę?

Dla wszystkich, którzy chcą dołączyć do pielgrzymkowej wspólnoty, dostępne są dwie formy zapisów. Od początku maja prowadzone są zapisy online. Natomiast od 1 czerwca uruchomiono tradycyjne zapisy przy parafiach, umożliwiając osobisty kontakt i uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji.

- Pielgrzymka jest bardzo pięknym obrazem Kościoła i zapraszam wszystkich, żebyśmy tego Kościoła właśnie w takiej formie doświadczyli, a potem przenieśli to doświadczenie do naszych parafii – mówi kard. Grzegorz Ryś.

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