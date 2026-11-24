Katastrofa kolejowa w Barwałdzie Średnim. Jak doszło do zderzenia pociągu z transportem wojskowym?

Tragiczny wypadek wydarzył się 24 listopada 1944 roku na odcinku łączącym Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice. Na przebieg tych zdarzeń bezpośredni wpływ miały realia wojenne oraz akcje sabotażowe polskiego podziemia. Z ustaleń badającego tę sprawę prof. Andrzeja Nowakowskiego wynika, że zatłoczony skład pasażerski jadący z Zakopanego do Krakowa skierowano na objazd przez Wadowice oraz Spytkowice. Zmiana trasy była konieczna, ponieważ oddziały partyzanckie skutecznie zniszczyły główną linię kolejową między Kalwarią Zebrzydowską a Skawiną.

Dramat rozegrał się właśnie na tym tymczasowym odcinku, a bezpośrednią przyczyną tragedii okazało się ludzkie niedopatrzenie. Pracujący na stacji w Kalwarii Zebrzydowskiej dyżurny ruchu dopuścił się fatalnego w skutkach uchybienia. Kolejarz wypuścił na szlak wypełniony cywilami pociąg pasażerski, całkowicie tracąc z pamięci jadący z przeciwnego kierunku niemiecki transport wojskowy. Mężczyzna bardzo szybko odkrył swój błąd i podjął rozpaczliwe próby zatrzymania biegu wydarzeń, jednak na skuteczne działanie zabrakło już czasu. Dwa rozpędzone składy pędziły prosto na siebie.

Ofiary katastrofy w Barwałdzie Średnim. Niemcy rozstrzelali dyżurnego ruchu

Skutki czołowego uderzenia były katastrofalne, a ogromna różnica w budowie obu składów dodatkowo zwiększyła skalę zniszczeń. Pociąg osobowy zestawiono z przestarzałych, drewnianych wagonów produkcji austriackiej, pochodzących z lat 1911-1918. Z kolei niemiecki transport militarny składał się z nowoczesnych i bardzo wytrzymałych stalowych pulmanów. Siła kolizji sprawiła, że przepełniony pasażerami pociąg cywilny uległ całkowitemu zmiażdżeniu, natomiast konstrukcja składu wojskowego wyszła ze zderzenia bez poważniejszych uszkodzeń.

W wyniku katastrofy kolejowej w Barwałdzie Średnim zginęło co najmniej 60 pasażerów. Ofiarami byli w głównej mierze Polacy, którzy podróżowali pociągiem osobowym. Niektóre opracowania historyczne i szacunki biorą pod uwagę także rannych, którzy zmarli w późniejszym czasie w szpitalach na skutek ciężkich obrażeń. Według tych wyliczeń całkowity bilans zabitych mógł wynieść ponad 130 osób.

Reakcja niemieckich władz okupacyjnych na to zdarzenie była natychmiastowa i bezlitosna. Polski dyżurny ruchu, którego błędna decyzja doprowadziła do zderzenia na torach, w trybie pilnym stanął przed obliczem sądu. Niemiecki wymiar sprawiedliwości wymierzył kolejarzowi karę śmierci, a zasądzony wyrok został wykonany poprzez rozstrzelanie.

Największa katastrofa kolejowa w Polsce. W zderzeniu pociągów osobowego i towarowego zginęło 67 osób

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