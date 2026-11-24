Prezydent Krakowa Łukasz Gibała wydał dyspozycję odblokowania wszystkich internautów i kont zablokowanych na miejskich profilach społecznościowych.

Decyzja ta dotyczy użytkowników zablokowanych w poprzednich latach, a proces odblokowania ma zostać zrealizowany w najbliższych dniach.

Amnestia w Krakowie. Konta w mediach społecznościowych będą odblokowane

Wokół oficjalnych profili społecznościowych Krakowa od lat narastały spore kontrowersje. Mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się, że ich krytyczne komentarze pod adresem działań magistratu były usuwane, a oni sami bezpowrotnie tracili możliwość dyskusji na oficjalnych profilach miasta. Nowy prezydent Krakowa postanowił natychmiast ukrócić te praktyki, które przez wielu były określane mianem cenzury.

Teraz włodarz miasta ogłosił amnestię. Oficjalne kanały informacyjne mają służyć wszystkim mieszkańcom, bez względu na ich poglądy polityczne czy ocenę pracy urzędników.

Kiedy nastąpi odblokowanie użytkowników na miejskim profilu?

Decyzja o zmianie polityki komunikacyjnej miasta została już formalnie przekazana. O szczegółach tego kroku prezydent Krakowa poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Wydałem dziś dyspozycję, aby odblokować wszystkie zablokowane osoby i konta w miejskich mediach społecznościowych - Kraków PL. To profile zablokowane w poprzednich latach. Odblokowanie powinno nastąpić w najbliższych dniach – zadeklarował oficjalnie prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Oznacza to, że administratorzy oficjalnych kont zaczną sukcesywnie zdejmować blokady z kont użytkowników, którzy podpadli poprzedniej władzy.

Przypomnijmy, że Łukasz Gibała pełni urząd prezydenta Krakowa od 20 października. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich otrzymał 62,12 proc. głosów i pokonał Monikę Piątkowską.

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