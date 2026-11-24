Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Pomiary przeprowadzone we wszystkich punktach kontrolnych w mieście wskazują, że stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Choć sezon grzewczy trwa w najlepsze, sprzyjające warunki atmosferyczne zapobiegły powstawaniu zjawiska inwersji – sytuacji, w której cieplejsze powietrze działa jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca dym z kominów i spaliny samochodowe tuż przy ziemi. Dziś te szkodliwe cząsteczki sprawnie rozpraszają się w atmosferze, dzięki czemu powietrze pozostaje przejrzyste.

To idealny moment na spacer po Plantach, trening biegowy czy solidne wywietrzenie mieszkań przed wieczorem. Dzieci, seniorzy oraz osoby z chorobami układu oddechowego i serca mogą spędzać czas na zewnątrz bez żadnych obaw o swoje zdrowie.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Warto pamiętać o obowiązujących normach jakości powietrza. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił bezpieczny dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 roczna norma wynosi 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca z kolei, by dobowa wartość PM2.5 nie przekraczała 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty na krakowskich stacjach plasują się daleko poniżej tych wartości – najwyższy zarejestrowany poziom PM10 stanowi zaledwie około 23% dobowego limitu bezpieczeństwa.

Szczegółowe odczyty z poszczególnych stacji pomiarowych prezentują się następująco:

Kraków, Aleja Krasińskiego (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 10.8 µg/m³, a PM2.5 wynosi 7.8 µg/m³ (ogólny indeks jakości powietrza: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 10.8 µg/m³, a PM2.5 wynosi 7.8 µg/m³ (ogólny indeks jakości powietrza: bardzo dobry). Kraków, ul. Bujaka (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.5 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.5 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Bulwarowa (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.5 µg/m³, a PM2.5 wynosi 6.4 µg/m³ (ogólny indeks jakości powietrza: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.5 µg/m³, a PM2.5 wynosi 6.4 µg/m³ (ogólny indeks jakości powietrza: bardzo dobry). Kraków, ul. Złoty Róg (pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 8.2 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 8.2 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, Os. Piastów (pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 7.7 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 7.7 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, Os. Wadów (pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 8.7 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 8.7 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, Os. Swoszowice (pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 10.5 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 10.5 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Kamieńskiego (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 11.7 µg/m³ (na stacji mierzono tylko pył PM10).

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia cząsteczek brudu – głównie dymu z domowych pieców i spalin z rur wydechowych – z wilgocią unoszącą się w powietrzu. Najczęściej występuje w zimne, bezwietrzne dni, kiedy zanieczyszczenia nie mają jak ulecieć w górę. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualne wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na intensywny trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie osób podatnych na infekcje układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie