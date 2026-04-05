Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 roku? Ten dzień zapoczątkuje długi weekend

Tradycje na Boże Ciało w Polsce i procesje do czterech ołtarzy

W państwach silnie związanych z katolicyzmem tradycją stały się uroczyste pochody, które podczas Bożego Ciała przechodzą przez centra miast i mniejszych miejscowości. W naszym kraju obchody te wyróżniają się wyjątkowo podniosłą atmosferą i ogromnym zaangażowaniem społeczności. Centralnym punktem uroczystości jest przenoszenie Najświętszego Sakramentu w okazałej monstrancji do czterech specjalnie przygotowanych ołtarzy, z których każdy symbolizuje jedną z Ewangelii.

Wydarzenia te wykraczają poza sam wymiar modlitewny, stając się trwałym elementem lokalnej kultury. Trasy przemarszu są starannie przygotowywane, a okoliczne drogi zdobi się gałązkami brzozy, barwnymi kwiatami oraz emblematami religijnymi. Charakterystycznym widokiem są małe dzieci, w szczególności te, które niedawno przyjęły Pierwszą Komunię Świętą, rozrzucające płatki kwiatów tuż przed kapłanem. Wiele zakątków Polski do dziś pielęgnuje unikalne, regionalne obrzędy związane z tą uroczystością, co nadaje jej niepowtarzalnego klimatu.

Data Bożego Ciała 2026. Jak zaplanować długi weekend czerwcowy?

Należy podkreślić, że opisywana uroczystość jest w Polsce dniem, w którym nie idziemy do pracy. Dzięki temu mnóstwo osób decyduje się na zaplanowanie w tym czasie dłuższego odpoczynku lub wyjazdu turystycznego. Czerwcowe święto, jako że zawsze wypada w czwartek, stanowi doskonałą okazję do zorganizowania przedłużonego weekendu. Wystarczy złożyć wniosek urlopowy na zaledwie jeden dzień, czyli poświąteczny piątek, aby cieszyć się aż czterema dniami nieprzerwanego relaksu.

W kalendarzu na 2026 rok obchody zaplanowano dokładnie na 4 czerwca. Termin ten wynika wprost z faktu, że uroczystość przypada w czwartek bezpośrednio po Trójcy Świętej, która następuje tydzień po Zielonych Świątkach (Zesłaniu Ducha Świętego). Z kolei samo Zesłanie celebrowane jest zawsze w siódmą niedzielę po Wielkanocy, czyli w tak zwanym Dniu Pięćdziesiątnicy, który w tym roku wypadnie 24 maja.

