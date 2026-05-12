Brunary to jedna z najbardziej malowniczych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlicki, nad rzeką Białą, będącą dopływem Dunajca. Integralnymi częściami tej miejscowości są: Brunary Niżne, Brunary Wyżne, Jaszkowa oraz Wierszki. Mieszka w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 978 osób, z czego 48,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51,3 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIV wieku. Wówczas została założona przez króla Kazimierza Wielkiego. Dzieliła się na Brunary Wyżne i Brunary Niżne, które w XVI wieku należały do biskupstwa krakowskiego w powiecie sądeckim w województwie krakowskim.

Najważniejszym zabytkiem w Brunarach jest dawna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła. Świątynia została wzniesiona w XVIII wieku. Po akcji „Wisła”, odbywającej się w latach 1947-1950, została przejęta przez Kościół łaciński. Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Brunarach, wchodzącej w skład dekanatu Ropa diecezji tarnowskiej. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Jest również częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

