Kiedyś mieszkańcy musieli ją wykupić. To niewielka wieś w woj. małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
2026-05-11 14:58

Małopolska jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów regionów w naszym kraju. Województwo jest znane z niezwykle urokliwych małych miejscowości, które przyciągają nie tylko podróżników, ale również historyków. Jedną z najciekawszych jest niewątpliwie Rajbrot, wieś położona w powiecie bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana. To dawna wieś królewska starostwa lipnickiego. Jest znana z burzliwych dziejów, a jednym z najistotniejszych wydarzeń, do których w niej doszło, było wykupienie jej przez mieszkańców od Austriaków po rozbiorach polski. Najcenniejszym zabytkiem w Rajbrocie jest kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z początku XVI wieku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Rajbrot to jedna z najciekawszych wsi w Małopolsce. Ma burzliwą historię

Rajbrot jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana, w Karpatach Zachodnich. Przynależy do Pogórza Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego. Jest umiejscowiona w niezwykle malowniczej dolinie Uszwicy i na rozciągających się na jej zboczach wzniesieniach takich, jak: Dominiczna Góra, Piekarska Góra i Rogozowa od wschodu oraz Paprotna od zachodu. Południową część miejscowości zajmują północne i wschodnie stoki ostatnich w kierunku północnym wzniesień Beskidu Wyspowego: Kobyły oraz Łopusza Wschodniego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, Rajbrot zamieszkuje 2 271 osób, z czego 49,1 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,9 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Pierwsze wzmianki o Rajbrocie pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. W 1260 roku istniał tam drewniany kościół parafialny, będący fundacją Bolesława Wstydliwego. W wiekach dawnych Rajbrot był wsią królewską starostwa lipnickiego. W drugiej połowie XVI wieku znajdował się w powiecie szczyrzyckim województwa krakowskiego. Największym właścicielem wsi był w XIX wieku Adam Dunikowski. Jego przodkowie w 1811 roku wykupili Rajbrot od Austriaków po rozbiorach Polski. Za odzyskane ziemie zapłacili 48 560 złotych reńskich.

Najcenniejszym zabytkiem w Rajbrocie jest drewniany parafialny kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z początku XVI wieku. Świątynia jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

