Brzozowa to jedna z najciekawszych wsi w Małopolsce. Kiedyś miejscowy proboszcz kupił las, aby wybudować nowy kościół

Brzozowa jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie tarnowskim, w gminie Gromnik, na obszarze Pogórza Rożnowskiego. Integralne części wsi są: Bieniówka, Chojniówka, Cieślówka, Dół, Granice, Jasnochówka, Kieroniówka, Podlesie, Potępówka, Stępkówka, Wierzchowina, Wróblówka, Zadziele oraz Zagrody. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, miejscowość zamieszkują 733 osoby, z czego 47,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 52,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 Brzozowa należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Pierwsze wzmianki o Brzozowej pochodzą z XV wieku. Wówczas odnotowano powstanie we wsi parafii. Źródła historyczne wskazują, że miało to miejsce w 1470 roku. Jedna miejscowość najprawdopodobniej powstała znacznie wcześniej. Ważą datą z dziejów Brzozowej jest 1906 rok. Wtedy Jan Głowacz, proboszcz parafii w Brzozowej, zapisał w testamencie 46 hektarów lasu, który nabył za własne pieniądze, na budowę nowego, murowanego kościoła. Budowy nie udało się rozpocząć do wybuchu II wojny światowej, a po jej zakończeniu władze komunistyczne znacjonalizowały las, który do dzisiaj pozostaje własnością Skarbu Państwa.

Kościołem parafialnym w Brzozowej jest drewniana świątynia wzniesiona w XVI wieku. Kościół św. Mikołaja Biskupa jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak Brzozowa, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

14