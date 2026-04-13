Moszczenica Niżna to dawna wieś duchowna w Małopolsce. Należała do sióstr klarysek ze Starego Sącza

Moszczenica Niżna to jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz, nad potokiem Moszczenica, stanowiącym dopływ Dunajca. Miejscowość graniczy ze Starym Sączem, Przysietnicą, Moszczenicą Wyżną, Gołkowicami Dolnymi, Gołkowicami Górnymi i Mostkami. Jej niekwestionowanym atutem jest rozległa zabudowa willowa. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, w Moszczenicy Niżnej mieszka 1 149 osób, z czego 49,1 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,9 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsza wzmianka o Moszczenicy Niżnej pochodzi z XIII wieku. Została odnotowana w dokumentach z 1276 roku. W wiekach dawnych posiadała status wsi duchownej. Należała wówczas do klasztoru klarysek ze Starego Sącza. W drugiej połowie XVI wieku była położona w powiecie sądeckim województwa krakowskiego. W latach 1325-1573 była wsią parafialną, a następnie została wcielona do parafii starosądeckiej. Prawie do schyłku XVIII wieku, do 1782 roku, była częścią klucza staromiejskiego włości klarysek starosądeckich. Po tym roku trafiła w ręce austriackiego skarbu. W okresie galicyjskim istniała pod nazwą Moszczanica Niższa.

Najważniejszym zabytkiem w Moszczenicy Niżnej jest kościół parafialny pw. św. Mikołaja z drugiej połowy XVI wieku. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Stanowi również część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

