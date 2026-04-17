Łosie to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś należała do sławnego poety

Łosie to wieś położona w województwie małopolskim, w powicie gorlickim, w gminie Ropa. W latach 1954-1958 należała do gromady Łosie, której była również siedzibą, a po jej zniesieniu była częścią gromady Ropa. W latach 1973-1991 znajdowała się w gminie Uście Gorlickie. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Integralnymi częściami wsi Łosie są: Na Szlabancie, Niżny Koniec, Telechówki, Wyżny Koniec, Zawoda. Wato odnotować, że Łosie były trzykrotnie lokowane. Przez wiele lat była własnością rodów szlacheckich. Pod koniec XVI wieku wsią władali Potoccy herbu Szreniawa, a w XVII wieku między innymi poeta barokowy Wacław Potocki.

Pierwsze wzmianki o Łosiach pojawiają się w dokumentach z 1359 roku. Wówczas Kazimierz Wielki ustanowił Jana Gładysza z Szymbarku właścicielem ziem w dolinie rzeki Ropy wraz z wsią Losze. Łosie lokowali natomiast synowie Gładysza. Osada zaś był zamieszkiwana przez ludność łemkowską aż do czasu akcji „Wisła” w 1947 roku. Warto odnotować, że od końca XIX wieku tamtejsi Łemkowie zajmowali się wyrabianiem tzw. mazi, czyli smaru do maszyn i pojazdów. Wydobywali także na niewielką skalę ropę naftową, która służyła im do wytwarzania ludowych medykamentów. Produkowali również dziegieć, będący wynikiem destylacji drewna. Swoje wyroby sprzedawali w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Kaliszu czy Łomży. Handlowali też poza krajem: na Słowacji, w Siedmiogrodzie i Morawach.

