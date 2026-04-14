Kunkowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś słynęła z wyrabiania zabawek z drewna

Kunkowa jest jedną z najbardziej urokliwych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Mieszkają w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 132 osoby, z czego 43,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 56,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Warto odnotować, że 1 stycznia 2018 roku od Kunkowej oddzielono wieś Leszczyny, kierując się w ustalaniu granic archiwalnymi mapami ewidencyjnymi.

Pierwsze wzmianki o Kunkowej pojawiają się w 1599 roku i wiążą się z zakupem kresu klimkowskiego przez Jana Potockiego. Jest jednak pewna nieścisłość związana z lokacją miejscowości, gdyż na kamieniu jubileuszowym z 1991 roku widnieje rok 1391. Natomiast z 1677 roku pochodzi pierwsza wiadomość o tutejszej cerkwi. W okresie międzywojennym, w 1921 roku, Kunkową zamieszkiwało 233 mieszkańców, którzy zajmowali się przede wszystkim pracą na roli, a także wyrabianiem zabawek z drewna. To właśnie tutaj powstawały drewniane kołatki, fujarki, ptaszki czy wózki. Podczas akcji „Wisła” z miejscowości wysiedlono Łemków. W 1947 roku ich miejsce zajęli polscy osadnicy. Jednak po 1956 roku większość dawnych mieszkańców wróciła do Kunkowej, a liczba Polaków spadła do 42 w 1960 roku.

Cerkiew św. Łukasza Apostoła. To najpiękniejszy zabytek w Kunkowej

Najważniejszym zabytkiem w miejscowości jest prawosławna cerkiew pod wezwaniem św. Łukasza. Świątynia należy do dekanatu Gorlice diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jest to dawna cerkiew greckokatolicka. Jej budowa została ukończona w II połowie XIX wieku, prawdopodobnie około 1868 roku. Budynek jest jednym z najcenniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Kunkowa, jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

20