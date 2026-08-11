Kocha go cała Polska, a gdy się pojawi zawsze wywołuje uśmiech. Robert Makłowicz to bohater nie tylko telewizji, ale także internetowych obrazków!

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-11 14:57

Robert Makłowicz od dłuższego czasu cieszy się niezwykłą popularnością, co wcale nie zaskakuje. Trudno bowiem znaleźć w Polsce kogoś, kto choć raz nie towarzyszyłby mu wirtualnie w jego kulinarnych wyprawach po całym świecie. Ten znany kucharz i globtroter jest szczególnie lubiany przez młodsze pokolenie, które regularnie śledzi jego nagrania w serwisie YouTube. Wydaje się, że wszyscy darzą go sympatią. Poniżej przedstawiamy najlepsze memy, w których Robert Makłowicz odgrywa główną rolę!

Najlepsze memy z Robertem Makłowiczem. Te obrazki poprawiają humor!

Robert Makłowicz może z pewnością mówić o sporym sukcesie, bo ostatnimi czasy podróżnik i krytyk kulinarny bije rekordy popularności w sieci. Nie ma chyba Polaka, który nie oglądałby słynnych programów telewizyjnych „Makłowicz w podróży”, emitowanych do dzisiaj aż od… 1998 roku! Do tej pory liczba nakręcono 482 odcinki zawarte w 34 sezonach. Nagrywanie nowych odcinków zakończyło się w 2020 roku po wybuchu pandemii COVID-19. Robert Makłowicz zdecydował wówczas o założeniu kanału w serwisie YouTube, gdzie rozpoczął publikowanie swoich produkcji wideo. Nikt chyba nie spodziewał się, że kanał osiągnie tak wielki sukces i będzie cieszył się sympatią szerokiego grona odbiorców. W tym momencie Roberta Makłowicza subskrybuje prawie 700 tysięcy osób! Niektóre z odcinków były odtwarzane ponad milion razy, co już mówi samo za siebie!

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Roberta Makłowicza niezwykle ceni młodzież, dla której stanowi on pewnego rodzaju autorytet i… wytchnienie od problemów życia codziennego! Podróżnika wyróżnia przede wszystkim jego zaraźliwa pogodność i wszechobecny uśmiech. Nie trzeba chyba dodawać nic o merytoryce i świetnej realizacji odcinków. Część wypowiedzi czy zabawne sytuacje z jego programów stały się częściowo legendarne. Kto z nas nie zna słynnego psa jedzącego koperek? Kto nie wie, jak działają sowieckie przyrządy świetlne? Któż z nas nie pamięta opowieści o Franciszku Józefie czy pływania z delfinami? Oto najlepsze memy z Robertem Makłowiczem. Te obrazki bawią do łez!

Najlepsze memy z Robertem Makłowiczem! Te obrazki bawią do łez
Galeria zdjęć 25
Robert Makłowicz w Rzeszowie 

Fenomen pozytywnych memów – dlaczego internauci kochają Makłowicza?

W zalewie internetowego hejtu i złośliwości, przypadek Roberta Makłowicza jest absolutnym ewenementem. W przeciwieństwie do wielu innych postaci życia publicznego, memy z jego udziałem są niemal w stu procentach pozytywne. Nikt nie próbuje go ośmieszać ani atakować, a twórczość internautów jest raczej formą wyrazu sympatii i uznania. Kreowany jest na archetyp idealnego ojca, smakosza życia i uroczego erudyty, z którym każdy chciałby wybrać się w kulinarną podróż.

Fenomen ten wynika z jego autentyczności, zaraźliwego optymizmu i ogromnego dystansu do siebie. Robert Makłowicz jawi się jako oaza spokoju i dobrych manier w często burzliwym świecie internetu. Sympatię zaskarbił sobie również progresywnymi poglądami, które trafiają do młodszego pokolenia, czyniąc go niekwestionowanym Królem Polskiego Internetu.

Początki internetowej sławy: od remiksów po rapowe mash-upy

Zanim Robert Makłowicz na dobre rozgościł się na YouTube, jego twórczość była inspiracją dla internautów już od wielu lat. Jego charakterystyczna maniera i barwa głosu stały się wdzięcznym materiałem do remiksów. Pierwsze próby przerabiania jego wypowiedzi sięgają aż 2004 roku, kiedy to powstały muzyczne utwory z samplowanymi frazami krytyka. Prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła jednak dekadę później wraz z dźwiękowymi kolażami, składającymi się z pojedynczych głosek, takich jak słynne „eeee” i „yyyy”.

Innym nurtem, który podbił sieć, były tak zwane mash-upy, w których materiały wideo z jego podróży łączono z podkładami z polskiego rapu. Naturalny styl bycia i iście teledyskowe kadry z egzotycznych lokacji sprawiły, że Robert Makłowicz idealnie wpasował się w hip-hopową estetykę. W tamtym okresie furorę robiło również nagranie „Żul z Radomia parodiuje Makłowicza”, gdzie nieżyjący już Michał Gierczak w mistrzowski sposób naśladował styl krytyka.

Robert Makłowicz
Makłowicz w drodze
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