Robert Makłowicz kupił dom w Chorwacji

Słynny krakowski kucharz, Robert Makłowicz, to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Uwielbiają go zarówno starsi, jak i młodsi, a w mediach społecznościowych bije rekordy popularności. Jego kanał na YouTubie śledzi niemal 700 tysięcy osób, a na Instagramie obserwuje 807 tysięcy osób. Popularność Roberta Makłowicz z pewnością łączy się z jego niezaprzeczalną autentycznością i wyrazistym stylem bycia. Na Instagramie i filmach na YouTubie chętnie dzieli się ze swoimi obserwującymi nie tylko swoimi kulinarnymi odkryciami, ale także swoim życiem prywatnym.

Fani Roberta Makłowicza dobrze wiedzą, że jest on wielkim fanem Chorwacji, gdzie podróżuje od lat i zachwyca się lokalną kuchnią. Słynny kucharz uwielbia ten kraj na tyle, że nawet kupił dom w Dalmacji na półwyspie Pelješac. O swojej posiadłości chętnie opowiada na swoim kanale na YouTubie. W jednym z filmów przyznał, że posiadłość wcale nie kosztowała go tak wiele, jak można by się tego spodziewać.

— To kosztowało wtedy tyle, co dom na prowincji w Polsce — przyznał Robert Makłowicz.

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Jak wygląda dom Roberta Makłowicz w Chorwacji?

Posiadłość Roberta Makłowicz, którą zakupił w Dalmacji prezentuje się naprawdę imponująco. Na nagraniach zamieszczonych w serwisie YouTube możemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Na pierwszy rzut widać, że jego chorwacki dom jest urządzony w sposób luksusowy i zarazem niezwykle przytulny. Przed posiadłością mieści się basen, a przy nim ogromny, murowany grill, w którym słynny kucharz przygotowuje potrawy. Wokół rosną drzewa nieśpliku japońskiego, które co roku obradzają pomarańczowymi owocami, podobnymi do polskich śliwek.

— Zawsze chciałem być w tym miejscu. Chorwacja, zwłaszcza Dalmacja, to są zarówno Bałkany, jak i Śródziemnomorze, i Europa Środkowa. Kocham to miejsce i marzyłem o nim — powiedział Robert Makłowicz w rozmowie z magazynem "Wiatr".

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Charakterystyka półwyspu Pelješac – co to za miejsce?

Półwysep Pelješac, na którym znajduje się posiadłość Roberta Makłowicza, to drugi co do wielkości półwysep Chorwacji, położony w południowej Dalmacji, niespełna 70 kilometrów od Dubrownika. To miejsce o wyjątkowym charakterze, gdzie majestatyczne góry spotykają się z lazurowym morzem, tworząc zapierające dech w piersiach krajobrazy i oferując dostęp do urokliwych, kameralnych plaż.

Sam Makłowicz podkreśla, że Dalmacja to fascynująca mieszanka wpływów bałkańskich, śródziemnomorskich i środkowoeuropejskich. Półwysep Pelješac jest tego doskonałym przykładem – to region nasycony historią, zapachem ziół i tradycją winiarską. To właśnie ten unikalny splot kultur i niezwykła atmosfera sprawiły, że słynny krakowianin postanowił uczynić to miejsce swoim drugim domem.