Robert Makłowicz posiada luksusową willę w Chorwacji. „Tyle, co dom w Polsce”. Jak wygląda w środku?

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
K.Bo
2026-08-11 15:01

Robert Makłowicz jest entuzjastą Chorwacji, którą niezwykle ceni za wyśmienitą kuchnię i szeroki wybór rozmaitych napojów. Kilka lat temu ten słynny krakowianin ziścił swoje marzenie, nabywając tam dom. Wnętrze jego rezydencji można podziwiać w materiałach wideo, które udostępnia na swoim kanale w serwisie YouTube. Co kryje wnętrze jego posiadłości? Prezentuje się ono naprawdę luksusowo – musicie to zobaczyć osobiście.

Dom Roberta Makłowicz w Dalmacji
Autor: Screenshot YouTube @@Robert_Maklowicz/ Archiwum prywatne Robert Makłowicz

Robert Makłowicz kupił dom w Chorwacji

Słynny krakowski kucharz, Robert Makłowicz, to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Uwielbiają go zarówno starsi, jak i młodsi, a w mediach społecznościowych bije rekordy popularności. Jego kanał na YouTubie śledzi niemal 700 tysięcy osób, a na Instagramie obserwuje 807 tysięcy osób. Popularność Roberta Makłowicz z pewnością łączy się z jego niezaprzeczalną autentycznością i wyrazistym stylem bycia. Na Instagramie i filmach na YouTubie chętnie dzieli się ze swoimi obserwującymi nie tylko swoimi kulinarnymi odkryciami, ale także swoim życiem prywatnym. 

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Fani Roberta Makłowicza dobrze wiedzą, że jest on wielkim fanem Chorwacji, gdzie podróżuje od lat i zachwyca się lokalną kuchnią. Słynny kucharz uwielbia ten kraj na tyle, że nawet kupił dom w Dalmacji na półwyspie Pelješac. O swojej posiadłości chętnie opowiada na swoim kanale na YouTubie. W jednym z filmów przyznał, że posiadłość wcale nie kosztowała go tak wiele, jak można by się tego spodziewać. 

— To kosztowało wtedy tyle, co dom na prowincji w Polsce — przyznał Robert Makłowicz.

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Jak wygląda dom Roberta Makłowicz w Chorwacji?

Posiadłość Roberta Makłowicz, którą zakupił w Dalmacji prezentuje się naprawdę imponująco. Na nagraniach zamieszczonych w serwisie YouTube możemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Na pierwszy rzut widać, że jego chorwacki dom jest urządzony w sposób luksusowy i zarazem niezwykle przytulny. Przed posiadłością mieści się basen, a przy nim ogromny, murowany grill, w którym słynny kucharz przygotowuje potrawy. Wokół rosną drzewa nieśpliku japońskiego, które co roku obradzają pomarańczowymi owocami, podobnymi do polskich śliwek.

— Zawsze chciałem być w tym miejscu. Chorwacja, zwłaszcza Dalmacja, to są zarówno Bałkany, jak i Śródziemnomorze, i Europa Środkowa. Kocham to miejsce i marzyłem o nim — powiedział Robert Makłowicz w rozmowie z magazynem "Wiatr".

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Charakterystyka półwyspu Pelješac – co to za miejsce?

Półwysep Pelješac, na którym znajduje się posiadłość Roberta Makłowicza, to drugi co do wielkości półwysep Chorwacji, położony w południowej Dalmacji, niespełna 70 kilometrów od Dubrownika. To miejsce o wyjątkowym charakterze, gdzie majestatyczne góry spotykają się z lazurowym morzem, tworząc zapierające dech w piersiach krajobrazy i oferując dostęp do urokliwych, kameralnych plaż.

Sam Makłowicz podkreśla, że Dalmacja to fascynująca mieszanka wpływów bałkańskich, śródziemnomorskich i środkowoeuropejskich. Półwysep Pelješac jest tego doskonałym przykładem – to region nasycony historią, zapachem ziół i tradycją winiarską. To właśnie ten unikalny splot kultur i niezwykła atmosfera sprawiły, że słynny krakowianin postanowił uczynić to miejsce swoim drugim domem.

Robert Makłowicz
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