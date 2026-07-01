Koniec grillowania na Zakrzówku. Miasto podało powód likwidacji strefy grillowej

Strefa grillowa w Parku Zakrzówek w Krakowie została zlikwidowana. Usunięto oznaczenia i kosze na popiół.

Decyzja ta wynikała z licznych skarg mieszkańców na zakłócanie porządku i hałas, a także z konieczności ochrony cennych walorów przyrodniczych Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Podobne problemy i likwidacje stref grillowych miały miejsce wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie.

Miasto planuje przeprowadzić odrębne konsultacje społeczne, aby wytypować nowe, odpowiednie lokalizacje do grillowania w Krakowie.

Skargi od mieszkańców powodem likwidacji strefy grillowej na Zakrzówku

Decyzja o usunięciu strefy grillowej nie była spontaniczna. Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, została podjęta po wnikliwej analizie sposobu funkcjonowania tego miejsca oraz licznych sygnałach alarmowych, napływających od mieszkańców, użytkowników parku, a także przedstawicieli samorządu dzielnicowego. Obecność strefy grillowej wiązała się z poważnymi uciążliwościami dla okolicznych mieszkańców oraz osób, które korzystały z Zakrzówka w celach rekreacyjnych. Odnotowywano liczne przypadki zakłócania porządku publicznego, nadmiernego hałasu, a także pozostawiania ogromnych ilości odpadów.

Jednym z najważniejszych argumentów za likwidacją strefy była konieczność ochrony walorów przyrodniczych Zakrzówka. Ten wyjątkowy teren, położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, z których część objęta jest ścisłą ochroną prawną. Regularne gromadzenie się dużych grup osób, często schodzenie z wyznaczonych tras, pozostawianie śmieci oraz generowany hałas negatywnie wpływały na lokalne ekosystemy. Dochodziło do niszczenia roślinności, a także incydentów zagrażających chronionym gatunkom zwierząt. Szczególne obawy budziły zdarzenia dotyczące gniewosza plamistego – jednego z najrzadszych i objętych ścisłą ochroną gatunków gadów występujących w Polsce, którego populacja występuje również na Zakrzówku.

Rada Dzielnicy również opowiedziała się za likwidacją strefy, podkreślając problemy zgłaszane przez mieszkańców i radnych, a także pilną potrzebę skuteczniejszej ochrony przyrody. Brak odpowiednich działań mógłby prowadzić do dalszej degradacji tego cennego przyrodniczo obszaru.

Gdzie będzie można grillować w Krakowie?

Mimo radykalnej decyzji w sprawie Zakrzówka, miasto nie rezygnuje całkowicie z idei wyznaczania miejsc do grillowania. Temat był już analizowany podczas konsultacji dotyczących aktualizacji dokumentu „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019–2030”. Niestety, jak wynika z analiz urzędników, liczba odpowiedzi odnoszących się do miejsc grillowania była zbyt mała, aby mogła stanowić podstawę do podejmowania wiążących decyzji. Co więcej, część wskazań wzajemnie się wykluczała.

Dlatego przeprowadzone zostaną odrębne konsultacje społeczne, poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu. Obecnie trwają analizy i prace nad wytypowaniem potencjalnych lokalizacji, które pozwolą pogodzić wszystkie aspekty funkcjonowania stref. Konsultacje będą dotyczyć konkretnych, wcześniej przeanalizowanych miejsc. Takie rozwiązanie ma umożliwić prowadzenie merytorycznej dyskusji o lokalizacjach, które rzeczywiście mają szansę zostać zrealizowane i spełniają niezbędne wymagania związane z bezpieczeństwem, ochroną przyrody, utrzymaniem porządku oraz komfortem okolicznych mieszkańców.

Problem nieodpowiedniego użytkowania stref grillowych nie jest nowością w Krakowie. Podobna sytuacja miała miejsce również w Parku Krowoderskim oraz w Parku Bagry Wielkie. Tam również strefy grillowe zostały zlikwidowane z powodu powtarzających się problemów związanych z zakłócaniem porządku, uciążliwościami dla otoczenia oraz koniecznością ochrony terenów rekreacyjnych.

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