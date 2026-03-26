Kontrowersyjny pomnik może zniknąć z centrum Krakowa. Wywołał burzę, teraz ruszyły konsultacje

Adrian Teliszewski
2026-03-26 10:47

Krakowski magistrat rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłości Placu św. Marii Magdaleny. Znajduje się tam budzący kontrowersje pomnik Piotra Skargi autorstwa Czesława Dźwigaja. Monument postawiono 25 lat temu bez zgody rady miejskiej. Konsultacje potrwają od 31 marca do 24 kwietnia.

Konsultacje dotyczące Placu św. Marii Magdaleny w Krakowie

Prezydent Krakowa ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Placu św. Marii Magdaleny. Przestrzeń ta, usytuowana pomiędzy ulicami Grodzką i Kanoniczą, tuż obok kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, ma ogromne znaczenie historyczne. Jest to popularne miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Krakowski magistrat poinformował, że celem prowadzonych działań jest „zebranie opinii, potrzeb i pomysłów dotyczących zagospodarowania placu w przyszłości”. Władze miasta chcą pogodzić poszanowanie dla historycznego charakteru lokalizacji z nowoczesnymi rozwiązaniami poprawiającymi wygodę użytkowników. W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie funkcji placu, jego przeznaczenia, możliwości nasadzenia roślinności, elementów małej architektury oraz udogodnień sprzyjających rekreacji i integracji społecznej.

Harmonogram konsultacji został ułożony tak, by zaangażować jak najwięcej osób. Na 8 kwietnia w Sali Portretowej Magistratu zaplanowano debatę z udziałem ekspertów. W połowie miesiąca na samym placu pojawią się specjalne punkty konsultacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z organizatorami i podzielić się swoimi uwagami. Istotnym punktem programu będzie również spacer badawczy, który odbędzie się 13 kwietnia, umożliwiający spojrzenie na plac z punktu widzenia przechodniów. Tego samego dnia w Sali Kupieckiej Magistratu zorganizowane zostaną warsztaty dla mieszkańców. Uzupełnieniem tych działań będzie ankieta, którą będzie można wypełnić zarówno przez internet, jak i w formie tradycyjnej, papierowej.

Czy pomnik Piotra Skargi zniknie z Placu św. Marii Magdaleny?

Konsultacje dotyczące Placu św. Marii Magdaleny to doskonała okazja, by wrócić do tematu pomnika Piotra Skargi. Dzieło Czesława Dźwigaja zostało ustawione w tym miejscu ćwierć wieku temu. Decyzję o jego montażu podjął jednoosobowo ówczesny prezydent Krakowa, Andrzej Maria Gołaś, pomijając opinię rady miejskiej. Taki obrót spraw od początku wywoływał sprzeciw, a przez lata wielokrotnie organizowano protesty przeciwko pozostawieniu pomnika na placu.

W 2008 roku Jacek Majchrowski doszedł do porozumienia z Czesławem Dźwigajem w sprawie przeniesienia rzeźby na dziedziniec Collegium Broscianum UJ. Do przeprowadzki jednak nigdy nie doszło, a kolejne próby usunięcia pomnika Piotra Skargi z Placu św. Marii Magdaleny spotykały się z ostrym sprzeciwem osób opowiadających się za pozostawieniem go w obecnej lokalizacji.

