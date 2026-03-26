Kontrowersyjny pomnik może zniknąć z centrum Krakowa. Wywołał burzę, teraz ruszyły konsultacje

Konsultacje dotyczące Placu św. Marii Magdaleny w Krakowie

Prezydent Krakowa ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Placu św. Marii Magdaleny. Przestrzeń ta, usytuowana pomiędzy ulicami Grodzką i Kanoniczą, tuż obok kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, ma ogromne znaczenie historyczne. Jest to popularne miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Krakowski magistrat poinformował, że celem prowadzonych działań jest „zebranie opinii, potrzeb i pomysłów dotyczących zagospodarowania placu w przyszłości”. Władze miasta chcą pogodzić poszanowanie dla historycznego charakteru lokalizacji z nowoczesnymi rozwiązaniami poprawiającymi wygodę użytkowników. W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie funkcji placu, jego przeznaczenia, możliwości nasadzenia roślinności, elementów małej architektury oraz udogodnień sprzyjających rekreacji i integracji społecznej.

Harmonogram konsultacji został ułożony tak, by zaangażować jak najwięcej osób. Na 8 kwietnia w Sali Portretowej Magistratu zaplanowano debatę z udziałem ekspertów. W połowie miesiąca na samym placu pojawią się specjalne punkty konsultacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z organizatorami i podzielić się swoimi uwagami. Istotnym punktem programu będzie również spacer badawczy, który odbędzie się 13 kwietnia, umożliwiający spojrzenie na plac z punktu widzenia przechodniów. Tego samego dnia w Sali Kupieckiej Magistratu zorganizowane zostaną warsztaty dla mieszkańców. Uzupełnieniem tych działań będzie ankieta, którą będzie można wypełnić zarówno przez internet, jak i w formie tradycyjnej, papierowej.

Konsultacje potrwają od 31 marca do 24 kwietnia.

Czy pomnik Piotra Skargi zniknie z Placu św. Marii Magdaleny?

Konsultacje dotyczące Placu św. Marii Magdaleny to doskonała okazja, by wrócić do tematu pomnika Piotra Skargi. Dzieło Czesława Dźwigaja zostało ustawione w tym miejscu ćwierć wieku temu. Decyzję o jego montażu podjął jednoosobowo ówczesny prezydent Krakowa, Andrzej Maria Gołaś, pomijając opinię rady miejskiej. Taki obrót spraw od początku wywoływał sprzeciw, a przez lata wielokrotnie organizowano protesty przeciwko pozostawieniu pomnika na placu.

W 2008 roku Jacek Majchrowski doszedł do porozumienia z Czesławem Dźwigajem w sprawie przeniesienia rzeźby na dziedziniec Collegium Broscianum UJ. Do przeprowadzki jednak nigdy nie doszło, a kolejne próby usunięcia pomnika Piotra Skargi z Placu św. Marii Magdaleny spotykały się z ostrym sprzeciwem osób opowiadających się za pozostawieniem go w obecnej lokalizacji.

