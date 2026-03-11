Kosmiczna inwestycja w Krakowie. Lider nowoczesnych technologii uruchomił swoje biuro

Polska firma Creotech Instruments SA, zajmująca się integracją misji kosmicznych, otworzyła swoje nowe biuro w Krakowskim Parku Technologicznym w Krakowie.

Celem jest stworzenie w Krakowie kosmicznego hubu technologicznego, integracja środowiska naukowego i przemysłowego oraz łatwiejszy dostęp do wykwalifikowanych specjalistów.

Nowa lokalizacja, pierwsza poza Warszawą, wpisuje się w przygotowania firmy do realizacji kolejnych misji satelitarnych i jest częścią strategicznego projektu Kraków Space City.

Ważna inwestycja w Krakowie. Firma Creotech Instruments otworzyła biuro

Otwarcie nowego biura to nie tylko symboliczny gest, ale przede wszystkim realne wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego firmy, która już teraz realizuje szereg zaawansowanych projektów satelitarnych, w tym tych związanych z obserwacją Ziemi i misjami in-orbit servicing. Ta dynamiczna ekspansja Creotech Instruments SA w Krakowie otwiera nowe perspektywy dla rozwoju technologicznego, tworzenia wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy i umacniania pozycji Polski w globalnym wyścigu kosmicznym.

Decyzja o ulokowaniu nowego biura w Krakowie nie jest przypadkowa. Jak podkreślił zastępca prezydenta Krakowa Łukasz Sęk, który uczestniczył w uroczystym otwarciu, miasto konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako ośrodek zaawansowanych technologii. „Cieszymy się, że Kraków umacnia swoją pozycję jako ośrodek zaawansowanych technologii. To kluczowy obszar rozwoju miasta i pole aktywnych starań o strategiczne inwestycje. Wzmacniamy także współpracę w tym sektorze” – powiedział Sęk. Krakowski Park Technologiczny (KPT) od lat aktywnie angażuje się w budowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi firm z branży space i deep tech. Wspiera je w internacjonalizacji, transferze technologii oraz współpracy z europejskim sektorem kosmicznym. Wspólnie z Miastem Kraków rozwija inicjatywę Kraków Space City – strategiczny projekt, którego celem jest wzmacnianie kompetencji technologicznych regionu i budowanie coraz silniejszej pozycji Małopolski w europejskim sektorze technologii kosmicznych. Creotech Instruments SA, jako jeden z sygnatariuszy listu intencyjnego na rzecz dalszego rozwoju technologii kosmicznych w Krakowie, aktywnie wspiera również działania miasta mające na celu ulokowanie w Krakowie siedziby Centrum Badawczo-Rozwojowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Dlaczego Creotech Instruments SA wybrał Kraków? Dostęp do specjalistów i innowacji!

Dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA, jasno wskazuje na kluczowe atuty Krakowa. „Obecność w jednym z najważniejszych ośrodków akademickich i technologicznych w Polsce pozwoli nam lepiej przygotować się do realizacji kolejnych misji satelitarnych, w tym projektów konstelacyjnych, a także znacząco wzmocnić zaplecze badawczo-rozwojowe spółki” – stwierdził Brona. Dodał również, że Kraków daje firmie dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i naukowej, co sprzyja rozwijaniu współpracy z uczelniami i środowiskiem badawczym. Ta synergia ma przełożyć się na dalszy rozwój technologii i konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych. Nowa lokalizacja, pierwsza poza Warszawą, jest odpowiedzią na rosnące potrzeby spółki związane z realizacją coraz większej liczby zaawansowanych misji satelitarnych. Wśród nich znajdują się projekty związane z identyfikacją zagłuszeń sygnałów GNSS z kosmosu (SAFIR-PNT) oraz misje in-orbit servicing (RAVEN). Równolegle rozwijane są programy Mikroglob i CAMILA, co świadczy o dynamicznym rozwoju firmy. Creotech Instruments SA pełni rolę wiodącego integratora systemów kosmicznych, a jego obecność w Krakowie sprzyja dalszemu pogłębianiu relacji z regionalnym ekosystemem innowacji. Przykładem takiej współpracy jest misja HYADES, realizowana wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, co pokazuje, jak ważna jest kooperacja między przemysłem a nauką dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

