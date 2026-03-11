Najlepsza pizza w Zakopanem - TOP 10 zakopiańskich pizzerii

Najlepsza pizzeria Zakopane - LISTA
Wśród malowniczych krajobrazów Zakopanego, gdzie górskie szlaki i świeże powietrze zaostrzają apetyt, poszukiwanie idealnego posiłku staje się ważnym elementem udanego wypoczynku. Niezależnie od tego, czy wracasz ze szczytu Gubałówki, szukasz szybkiego i sycącego obiadu dla rodziny, czy po prostu masz ochotę na coś pysznego i łatwego do podania, pizza zawsze wydaje się doskonałym wyborem. To danie, które łączy w sobie prostotę i bogactwo smaków, idealne na każdą okazję – od romantycznej kolacji po energiczne spotkanie ze znajomymi. Właśnie dlatego wielu turystów i mieszkańców zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza pizzeria w Zakopanem?
- Pasquale Neapolitan-style pizza
- Adres: Józefa Piłsudskiego 22, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Niepozorne miejsce, które można łatwo przeoczyć a to jest takie złoto!!! Jedliśmy w wielu miejscach, które miały certyfikat napoletana ale to ciasto bije je na głowę!!! Dodatki świeże i jakościowe, idealny balans, nieprzesolona całość. Na 3 pizze czekalismy niecałe 15 minut. Najlepsza pizza na południu Polski i na miejscu właściciela już bym otwierał lokal bo jest mistrzem i marnuje się w tym miejscu. Dziękujemy i do zobaczenia!"
- Piu di pizza Zakopane
- Adres: Tadeusza Kościuszki 10, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Wspaniała i naprawdę smaczna pizza w dobrej cenie szybko serwowana przez miłą obsługę. Lokal jest położony „w podwórku” w ulicy przy Krupówkach i pewnie przez to ruch jest mały - tak dobra pizza zasługuje z całą pewnością na większe zainteresowanie."
- PIU PIZZA & PASTA
- Adres: Krupówki 69, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "W PIU byłyśmy w sumie cztery razy i za każdym razem byłyśmy zachwycone. Lokal nieduży ale bardzo przyjemny. W sumie obsługiwały nas 3 osoby. Za każdym razem uśmiechnięte, życzliwe i serdeczne. I jedzenie. Absolutnie przepyszne. Zarówno zupy jak i pasty. Z pizzy jadłyśmy margherite i to była jedna z najlepszych pizz jakie jadłam. Z deserów spróbowałyśmy tiramisu - niebo w gębie. Na duży plus spory dzbanek zimowej herbaty i tradycyjna lemoniada, która skradła serce mojej córce. Gorąco polecam."
- Przystanek Gubałówka
- Adres: Gubałówka 196c / OBOK NUMERU, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Wizyta w „Przystanek Gubałówka” była prawdziwą przyjemnością. Pizza okazała się wyjątkowo smaczna – perfekcyjnie wypieczone ciasto, chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku, a do tego oryginalne, świetnie skomponowane dodatki. Wyraźnie czuć, że używane są świeże, wysokiej jakości składniki, które robią ogromną różnicę w smaku. Każdy kęs pizzy był po prostu pyszny. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również lokalizacja i widok – panorama gór robi niesamowite wrażenie i tworzy wyjątkowy klimat. Jedzenie pizzy w takim otoczeniu to prawdziwa uczta nie tylko dla podniebienia, ale i dla oczu. Wlaściciel idealnie łączy dobrą kuchnię z piękną atmosferą, dzięki czemu chce się tu wracać. Zdecydowanie miejsce godne polecenia każdemu, kto szuka świetnej pizzy i niezapomnianych widoków."
- Cristina
- Adres: plac Niepodległości 7, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Restauracja godna polecenia. Tutaj nigdy nie zawiodłem się, dlatego lubię tu wracać za każdym razem jak jestem w Zakopanym. Odświeżona karta i małe zaskoczenie - pizza carbonara. To na prawdę dobry i zaskakujący smak. Rigatoni z polędwicą wołową również bardzo dobre. Makaron al dente, mięso soczyste i wszystko dobrze doprawione. Zdjęcia deserów może nie są najlepsze i niezachęcające, ale wyglądały tak dobrze że musieliśmy szybko próbować. Beza idealnie wypieczona, a krem aksamitny. Deser Cristina to klasa. Krem mascarpone w połączeniu z kawałkami ciasta chyba karpatkowego to odlotowe połączenie - każdy musi spróbować tego deseru."
- Pizzeria Włoska Kryjówka
- Adres: Tadeusza Kościuszki 19a, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjna pizza ! Ciasto takie jakie lubię cienkie i chrupiące . Tatar z łososia również bardzo dobry ,doprawiony z avocado. Dawno tak dobrej pizzy nie jadłem. A lemoniada z mango bardzo orzeźwiające ! Miejsce godne polecenia w mieście Zakopanym . Minus że mały lokal i kolejka była długa oczekiwania wejścia do lokalu . Lecz warto poczekać i postać bo nie pożałujesz !"
- Papaj Pizza
- Adres: Jagiellońska 2, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Lokal mały i niepozorny. Szukaliśmy czegoś na szybko co możemy zjeść bez długiego czasu oczekiwania. Obsługa bardzo miła, Pan bardzo pomocny i sympatyczny. Ze względu na to, że chcieliśmy zjeść jeszcze coś góralskiego przed wyjazdem, a nie mieliśmy czasu na karczmy zdecydowaliśmy się na pozycję z oscypkiem Pizza przepyszna, bardzo dobry sos czosnkowy, którego jestem koneserem. Ten mogłabym jeść łyżką. Ceny dość wysokie, ale nie żałowaliśmy wydanych pieniędzy."
- Trattoria Adamo Pizzeria-Restauracja
- Adres: plac Niepodległości 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jeśli szukasz miejsca na pyszną pizzę w Zakopanem, to włoska Trattoria Adamo to absolutny strzał w dziesiątkę. Autentyczne smaki, świeże składniki i cienkie, idealnie wypieczone ciasto sprawiają, że to jedna z najlepszych rodzinnych restauracji z pizzą i włoskimi daniami w Zakopanem. Oprócz pizzy można tu zjeść pyszny makaron, caprese z burratą czy klasyczne carpaccio – wszystko rewelacyjne, z dobrej jakości składnikami. Widać, że to prawdziwa włoska kuchnia, a nie tylko turystyczna knajpa. Do tego klimatyczne wnętrze, świetna obsługa i atmosfera, która sprawia, że chce się zostać na dłużej. To jedno z tych miejsc, do których się wraca – nie z przyzwyczajenia, tylko z tęsknoty za smakiem."
- CZIKAGO Grill
- Adres: Stanisława Witkiewicza 21, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Smacznie, miło i szybko. Pani z obsługi bardzo miła, wprowadza domową atmosferę. Szukaliśmy bardziej fast-food’owej pizzy, więc się nie zawiedliśmy. Można powiedzieć, że jest to połączenie włoskiej pizzy ze streetfoodem. Sam placek bardzo dobry, cienki, puszysty, składniki też dobrej klasy. Jedynym do czego można się przyczepić to cena sosów, co do tego ile ich dostajemy, ale to bardziej uwaga do właściciela restauracji."
- Da Adamo
- Adres: Skibówki 32, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Miejsce ładne, dużo drewna, góralski styl. Jest klimat. Cały lokal jest ogromny, ma 2 piętra i bardzo dużo stolików. Co do samych dań: porcje są duże, a dania smaczne. My trafiliśmy na urodzinową promocję i żeberka kosztowały 30zł, co było na prawdę dobrą ofertą. Warto odwiedzić. Pewnie w przyszłości będąc jeszcze w Zakopanem, wpadnę spróbować inne dania z menu. Restauracja dysponuje własnym parkingiem."