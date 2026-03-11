Najlepsza pizza w Krakowie - TOP 10 krakowskich pizzerii

Najlepsza pizzeria Kraków - LISTA
Pizza to jedno z tych dań, które idealnie sprawdza się w każdej sytuacji – od szybkiego lunchu, przez romantyczną kolację, po spotkanie z przyjaciółmi czy zaspokojenie głodu po imprezie. Bogactwo smaków, różnorodność składników i możliwość personalizacji sprawiają, że niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W obliczu tak wielu opcji, naturalne jest poszukiwanie miejsca, które serwuje prawdziwe arcydzieła kulinarne. Wielu smakoszy zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza pizzeria w Krakowie? Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie dziesięciu lokali, które zasługują na szczególną uwagę.
- Ideolo Pizza Prądnik Kraków
- Adres: al. 29 Listopada 155A, 31-406 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Pyszna pizza, mieliśmy serową, truflową i gruszkową, polecam! Sos mango do gruszkowej jak znalazł. Obsługa podała nam dokładny czas odbioru pizzy, a to bardzo duży plus Świetne składniki i bardzo mili ludzie, chętnie zamówimy znowu"
- Restauracja Olio | Pizza Napoletana
- Adres: Nadwiślańska 7, 30-527 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Moim zdaniem obecnie najlepsza pizza w Krakowie. Obsługa dwoi się i troi, aby sprawnie obsłużyć dużą liczbę gości, choć wieczorami czasami trzeba chwilę poczekać na wolny stolik. Opinia na podstawie kilku wizyt. A jeśli lubisz tiramisu - to absolutny must have!"
- Capri Pizza
- Adres: Mariana Słoneckiego 9/29, 31-416 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Mega dobra pica Zamówienie przyszło mega szybko, wszystko jeszcze gorące. Ciasto chrupiące, ser dużo, składniki świeże, totalny sztos Widać że robią to z sercem, smak topka. Na pewno bede zamawiał jeszcze nie raz. Bardzo polecam, jedna z lepszych pizzerii jakie jadłem"
- Piccola Sardegna
- Adres: Juliusza Lea 12b, 30-048 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Piccola Serdegna to typowo włoskie miejsce z przepyszną pizzą serwowaną tylko z produktami pochodzącymi z Włoch. Czuć tu klimat włoskiej knajpki, na ścianach wiszą szaliki z różnymi barwami klubów piłkarskich z Mediolanu czy Rzymu. Bardzo duży wybór włoskich win oraz chłodnych napojów i wody. Można również zakupić włoskie sery, wędliny i oliwę. Ja dziś wybrałem pizzę prosciutto e fungi typowy włoski klasyk z gotowana wędlina i grzybami. Sos pomidorowy bardzo dobry, jakość sera pierwsza klasa. Pizza lekko wypieczona z chrupiącymi bokami. Na zewnątrz jest kilka stolików. Bardzo mało jest miejsca w środku, ciekawe jak to jest rozwiązane w zimie lub w deszczowy dzień. Jedyne co mnie dziwiło to marnowanie niepotrzebnie pudełek na pizzę gdy ktoś je w lokalu. Wystarczyło by zainwestować w kilka talerzy"
- Pizzeria Cyklop Kraków
- Adres: Mikołajska 16, 31-027 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Fajna, klimatyczna restauracja, która cieszy się sporym zainteresowaniem i może się zdarzyć konieczność poczekania chwilę na stolik. Pizza była udanym wyborem. Smaczne ciasto, składniki świeże i dobre. Całość godna polecenia!"
- Camaro Pizza - na pełnych obrotach !
- Adres: Nad Potokiem 17, 30-830 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona! Świetna pizza, smaczna, świeża i chrupiąca. Miałam kilka podejść do zamówienia, ale w końcu się udało i naprawdę polecam. Bardzo smaczna miły Pan i ekspresowa dostawa. Super !"
- Restauracja Otto Pompieri
- Adres: Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przyszłyśmy z koleżanką koło godziny 12:00 na obiad. Wystrój sali był ciekawy, ale bez przepychu, a z klasą. Pan Kuba, który Nas obsługiwał był bardzo kulturalny i profesjonalny. Dostałyśmy poczekadełko na dzień dobry (pieczywo do maczania w paście z pomidorów i oliwie). Na makarony nie czekaliśmy długo, a były naprawdę smaczne, aromatyczne i ze świeżych składników. Wzięliśmy również dzbanek lemoniady cytrynowej (była bardziej słodka niż kwaskowa, ale była smaczna). Po zjedzeniu otrzymałyśmy kartę z deserami i kawami. Zamówiłyśmy 2x espresso oraz tartę cytrynową i tiramisu. Kawa bardzo aromatyczna, tarta cytrynowa podwana z bezą i musem (kwaskowa, ale bardzo kremowa). Na duży plus tiramisu było podawane z misy na talerz i na świeżo posypywane kakao (bardzo pyszne, przebijały się różne smaki). Z pewnością nie da się wyjść stąd głodnym. Na pewno miejsce warte odwiedzania i idealne zarówno na randkę jak i na obiad, czy to ze znajomymi czy z rodziną"
- PLACEK WOLNICA NAPOLETANA
- Adres: plac Wolnica 2, 31-060 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Pizza całkiem ok, smaczna i dobrze wypieczona – szczególnie warta spróbowania we wtorki, kiedy obowiązuje promocja 50% na drugą pizzę. Fajna opcja na luźny wieczór ze znajomymi. Obsługa sprawna, klimat przyjemny."
- Pizzatopia
- Adres: Szewska 22, 31-009 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Fajne miejsce. Pizza bardzo smaczna. Dużym plusem jest to że samemu możesz wybrać z czego składa się Twoja pizza. Samo miejsce jest klimatyczne i dosyć spore. Są 2 klimatyzowane sale i sala nie ocieplana stylizowana na ogród."
- Pizzatopia Grodzka 48
- Adres: Grodzka 48, 31-044 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Niesamowicie pyszna pizza. Super atmosfera, świeże składniki i szybkość w obsłudze to najważniejsze atuty. Cena przystępna.polecam"