Koszmar na obwodnicy Krakowa. Mężczyzna zginął pod kołami ciężarówki

Wypadek na A4 w Krakowie. Mężczyzna zginął pod kołami samochodu ciężarowego

Do śmiertelnego w skutkach zdarzenia doszło w piątek podczas popołudniowych powrotów z pracy na obwodnicy autostradowej wokół Krakowa. Kierujący pojazdem ciężarowym najechał na mężczyznę znajdującego się na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa, dokładnie między węzłami Kraków Wieliczka i Kraków Bieżanów. Obrażenia ciała były na tyle rozległe, że przybyli na miejsce ratownicy medyczni nie mieli żadnych szans na przeprowadzenie skutecznej akcji reanimacyjnej. W rejon wypadku błyskawicznie zadysponowano straż pożarną oraz funkcjonariuszy policji, którzy wspólnie z prokuratorem zajmą się dokładnym zbadaniem okoliczności tego fatalnego w skutkach potrącenia.

- Mężczyzna został potrącony przez samochód ciężarowy. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby, w tym ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Jeden pas autostrady jest obecnie całkowicie zablokowany - przekazał Radiu Eska Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

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Wypadek błyskawicznie przełożył się na ogromne problemy komunikacyjne w tym rejonie. Interweniujące służby podjęły decyzję o wyłączeniu z ruchu skrajnego prawego pasa jezdni, ponieważ to właśnie tam doszło do dramatycznego potrącenia i tam też pracują policyjni śledczy. Zmotoryzowani udający się w kierunku wschodnim mają do dyspozycji wyłącznie dwa pozostałe pasy ruchu, co w zestawieniu z piątkowymi powrotami kierowców zaowocowało natychmiastowym paraliżem całej trasy.

Na obwodnicy autostradowej zlokalizowanej wokół stolicy Małopolski powstał zator drogowy mierzący kilka kilometrów. Odpowiedzialne za utrzymanie drogi służby proszą kierowców o zachowanie maksymalnej ostrożności i sugerują korzystanie z tras zastępczych, jeżeli istnieje taka możliwość. Problemy z płynnym przejazdem w tym konkretnym miejscu potrwają najpewniej parę godzin, aż policyjni technicy w pełni sfinalizują pomiary oraz szczegółowe oględziny terenu.

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