Koszmar na parkingu w Zakopanem. Nie żyje 6-letnie dziecko

Maria Hędrzak
2026-05-11 9:45

W niedzielę, 10 maja na prywatnym parkingu w Zakopanem rozegrał się prawdziwy dramat. Z ustaleń policji wynika, że w trakcie manewru zawracania kierowca samochodu potrącił 6-latka. Mimo błyskawicznej interwencji świadków i medyków, życia dziecka nie udało się uratować.

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Tragiczny wypadek na parkingu w Zakopanem

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 10 maja, w okolicach godziny 18:00 na zakopiańskim osiedlu Cyrhla.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna, wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu, najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Świadkowie niezwłocznie udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło do zakopiańskiego szpitala - poinformował oficer prasowy KPP w Zakopanem asp. sztab. Roman Wieczorek.

Niedługo po wypadku teren zabezpieczyli funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Śledczy przepytali pierwszych świadków i dokładnie zabezpieczyli ślady. Służby przeprowadziły również oględziny auta uczestniczącego w zdarzeniu. Badania wykazały, że 53-latek siedzący za kierownicą był trzeźwy w momencie potrącenia.

Nie żyje 6-letnie dziecko

- Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku - dodał asp. sztab. Wieczorek.

Jak przekazał oficer prasowy, w godzinach wieczornych ze szpitala nadeszły najgorsze z możliwych wieści. Mimo wysiłków lekarzy, życia 6-letniego pacjenta niestety nie zdołano uratować.

