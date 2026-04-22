Kraków chce zorganizować Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu Kobiet. O miano gospodarza powalczy z Brazylią i Rwandą

Kraków walczy o Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu Kobiet

Władze Krakowa oraz Polski Związek Amp Futbolu oficjalnie ogłosiły, że miasto ubiega się o organizację najważniejszego turnieju dla piłkarek po amputacjach i z wadami kończyn. Choć stolica Małopolski ma już spore doświadczenie w przygotowywaniu dużych imprez sportowych, takich jak Mistrzostwa Europy czy Liga Mistrzów, to Mistrzostwa Świata są wyzwaniem najwyższej rangi. Polska nie jest jednak jedynym kandydatem do roli gospodarza. O prawo do organizacji turnieju starają się również Brazylia oraz Rwanda. Szczególnie afrykańska kandydatura jest oceniana jako bardzo silna, ze względu na bliską współpracę tamtejszych władz ze światową federacją piłkarską FIFA. Mimo to eksperci dają Krakowowi około 60 procent szans na zwycięstwo, wskazując na świetne wyniki organizacyjne z poprzednich lat.

Droga do pozyskania tej imprezy jest krótka, ale ciężka, bo rozstrzygnięcie nastąpi już w sierpniu. Tak naprawdę ten proces jest krótki, ale mamy silnych konkurentów. Mamy Brazylię i Rwandę. Ta Rwanda jest taka niepozorna z brzmienia, ale bardzo mocna kandydatura, bo powiązana z prezydentem kraju, powiązana z FIFA, z Gianni Infantino, którzy tam w Rwandzie dużo działają i z nimi będziemy konkurować. No ale my też mamy silną pozycję, my w tym kobiecym amp futbolu też działamy, pokazujemy się z bardzo dobrej strony - powiedział Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amp Futbolu.

Jakie wymagania musi spełnić Kraków jako gospodarz Mistrzostw Świata?

Organizacja turnieju dla 16 reprezentacji z różnych kontynentów wymaga precyzyjnego planowania logistycznego. Miasto musi zapewnić nie tylko odpowiednią bazę hotelową, ale przede wszystkim stadiony i boiska treningowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głównym obiektem zmagań ma być stadion Prądniczanka, który od lat służy jako dom dla polskiego amp futbolu. Przedstawiciele urzędu miasta podkreślają, że Kraków jest gotowy na to wyzwanie i nie będzie musiał przeprowadzać kosztownych inwestycji. Większość infrastruktury już istnieje, a ewentualne prace będą dotyczyły jedynie drobnych modernizacji oraz działań promocyjnych, które mają przyciągnąć na trybuny tysiące kibiców.

To na pewno cała logistyka, kwestie organizacyjne, baza hotelowa, oczywiście też baza stadionowa, treningowa. Myślę, że tutaj Kraków jest dobrze przygotowany, nie będzie to wymagało od nas jakichś znacznych inwestycji. Być może jakieś tylko prace drobne modernizacyjne, marketingowe oczywiście. Natomiast też cała obsługa wydarzenia już w jego trakcie. Mamy też olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o wolontariuszy, osoby, które włączają się w takie wydarzenia, chcą je współorganizować, więc Kraków to jest na pewno świetne miejsce na tego typu imprezy jak Mistrzostwa Świata - wyjaśnił Łukasz Sęk, zastępca prezydenta miasta Krakowa.

Oprócz stadionu Prądniczanki pod uwagę brane są także inne obiekty w mieście, aby sprawnie przeprowadzić wszystkie mecze fazy grupowej oraz spotkania o konkretne miejsca w rankingu. Polska chce zaprezentować nowoczesną koncepcję organizacyjną, która bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach z poprzednich imprez ampfutbolowych, jakie odbyły się pod Wawelem.

Reprezentantki Polski marzą o grze przed własną publicznością

Dla samych zawodniczek możliwość zagrania na Mistrzostwach Świata we własnym kraju to spełnienie sportowych marzeń. Polska reprezentacja kobiet ma już na swoim koncie brązowy medal zdobyty podczas turnieju w Kolumbii, gdzie poziom sportowy okazał się zaskakująco wysoki. Piłkarki przyznają, że gra przy dopingu własnych fanów daje ogromną przewagę psychologiczną i pozwala zapomnieć o stresie w najtrudniejszych momentach meczu. Choć presja oczekiwań będzie duża, zawodniczki traktują ją jako dodatkową motywację do walki o najwyższe stopnie podium.

Jest to poniekąd trochę spełnienie marzeń, bo gra przed własną publicznością to jest coś niesamowitego. Czuć to wsparcie, tego ducha. I w chwilach zwątpienia, jednak ludzie, którzy kibicują, podnoszą troszeczkę i ten stres schodzi, więc o wiele łatwiej się gra przed własną publicznością niż w całkowicie obcym kraju - przyznała Daria Majkowska, obrończyni polskiej reprezentacji.

Polska w ostatnich latach stała się jednym z europejskich liderów w rozwoju tej dyscypliny sportu. Sukces ten wynika z profesjonalnego podejścia i łączenia amp futbolu ze strukturami tradycyjnej piłki nożnej. Coraz więcej zawodowych klubów zakłada sekcje dla osób po amputacjach, co przekłada się na wyższy poziom szkolenia. Współpraca z PZPN oraz międzynarodowymi federacjami sprawiła, że polskie rozwiązania są teraz kopiowane przez inne kraje, a organizacja Mistrzostw Świata w Krakowie byłaby idealnym potwierdzeniem silnej pozycji Polski na światowej mapie futbolu.