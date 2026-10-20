Kraków na fali! Światowa elita akrobatycznego rock’n’rolla przejmuje miasto.

Niewiarygodne ewolucje i grawitacja, która przestaje istnieć! Światowa elita zjedzie do Krakowa

Ponad 1000 zawodników z blisko 40 państw, niesamowite tempo, zapierające dech w piersiach salta i rywalizacja o najwyższe trofea na globie. W weekend 24–25 października 2026 roku Kraków stanie się światową stolicą Rock’n’Rolla Akrobatycznego. To będzie jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń sportowych tego roku w Polsce!

Prawdziwa gratka dla fanów ekstremalnego tańca i sportowych emocji. W Hali Widowiskowo-Sportowej „Suche Stawy” przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata oraz Puchar Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym. Oczy kibiców z całego globu zwrócone będą na Kraków i Małopolskę, gdzie o prestiżowe tytuły powalczy ścisła czołówka światowego rankingu.

Ponad 1000 tancerzy z 38 krajów – gigantyczne widowisko na żywo

Do rywalizacji przystąpi ponad 1000 reprezentantów z 38 krajów członkowskich Światowej Federacji Rock’n’Rolla Akrobatycznego (WRRC). Na parkiecie zobaczymy zarówno utytułowanych seniorów, jak i najbardziej utalentowaną młodzież z całego świata.

Widzowie mogą liczyć na niezwykle dynamiczny program. Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w trzech prestiżowych kategoriach:- Par Seniorów (RR Main Class CS),- Par Juniorów (RR Junior),- Drużynowe Juniorek (RR GF).

Z kolei w ramach Pucharu Świata zobaczymy zmagania w siedmiu widowiskowych klasach – od najwyższej kategorii seniorskiej (RR Main Class FS), przez młodzieżowców (RR CDS), młodzików (RR Juveniles) i młodzików młodszych (RR Children), aż po widowiskowe formacje kobiece (RR LF, RR SLF, RR SGF).

Kraków i Małopolska w centrum światowego sportu

Organizatorem tego wielkiego sportowego święta jest Klub Sportowy PODWAWELSKI, który już 25-ty raz organizuje w Krakowie imprezę najwyższej światowej rangi.

Wydarzenie odbywa się przy wsparciu kluczowych partnerów instytucjonalnych oraz biznesowych. Partnerami Wydarzenia są Gmina Miejska Kraków oraz Województwo Małopolskie, natomiast rolę Partnera Głównego objął Orlen S.A.

Rezerwujcie czas na 24–25 października 2026 r. – takich emocji i widowiskowych pokazów na żywo po prostu nie można przegapić!

Szczegółowe informacje dla publiczności dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia: https://rocknroll.pl/informacje-dla-publicznosci.html Zapraszamy!

Czy polscy zawodnicy sięgną po medale w nadchodzących Mistrzostwach i Pucharze Świata w Krakowie?

Tego nie wiemy, ale możemy poinformować, że Reprezentanci Polski startować będą we wszystkich kategoriach tych zawodów, a wśród nich zobaczyć będziemy mogli również utytułowanych zawodników Klubu Sportowego PODWAWELSKI.

Natalię Kręgiel i Bartosza Szpuleckiego – aktualnie druga para na Światowej Liście Rankingowej w kategorii Par Seniorów (RR Main Class FS),

Aleksandrę Gnat i Krzysztofa Michalskiego – piąta para na Światowej Liście Rankingowej w kategorii Par Seniorów (Main Class CS), jak też

Alicję Skowronek i Mateusza Gwiazdę – aktualnie trzykrotnych zwycięzców rywalizacji w zawodach Pucharu Świata w kategorii Par Młodzieżowców (RR CDS).

– Szykujemy największe taneczno-akrobatyczne wydarzenie tego roku! Kraków znów melduje się w ścisłym centrum światowego sportu. Gorąco liczymy na udane starty polskiej reprezentacji i wierzymy, że nasi zawodnicy powalczą o najwyższe miejsca na podium – zapowiada Alojzy Nowak, Prezes Klubu Sportowego PODWAWELSKI.

Harmonogram Zawodów

Sobota, 24 października 2026 r.

Mistrzostwa Świata Par Seniorów (RR Main Class CS) i Drużynowe Juniorek (RR GF), Puchar Świata Par Seniorów (RR Main Class FS), Par Młodzików Młodszych (RR Children) i Drużynowy Seniorek (RR SFL).

8.30 Otwarcie hali dla zawodników, trenerów i osób towarzyszących

9.00 Rozgrzewki

Godz. 11.00 – 17.00 (rundy eliminacyjne, ćwierćfinały) Przerwa regeneracyjna

Godz. 18.00 Uroczyste otwarcie Gali Wieczornej. Godz. 18.30 (runda półfinałowa)

Godz. 20.00 (runda finałowa)

22.00 Uroczyste wręczenie nagród i ceremonia zakończenia zawodów.

Niedziela, 25 października 2026 r.

Mistrzostwa Świata w kategorii Par Juniorów (RR Junior), Puchar Świata Par Młodzieżowców (RR CDS), Par Młodzików (RR Juveniles), Drużynowy Seniorek (RR LF) i Drużynowy Juniorek (RR SFG).

8.30 Otwarcie hali dla zawodników, trenerów i osób towarzyszących

9.00 Rozgrzewki

Godz. 11.00 – 17.00 (rundy eliminacyjne, ćwierćfinały) Przerwa regeneracyjna

Godz. 18.00 Uroczyste otwarcie Gali Wieczornej. Godz. 18.30 (runda półfinałowa)

Godz. 20.00 (runda finałowa)

22.00 Uroczyste wręczenie nagród i ceremonia zakończenia zawodów.

Bilety i wstęp

Bilety do nabycia w przedsprzedaży przez email: [email protected] oraz przy wejściu na halę zawodów.

Ceny biletów: Całodniowy – 110,00 zł/dzień; Finały – 100,00 zł/dzień. Bilet VIP przy stoliku obok pola startowego - 430,00 zł/dzień

Dzieci w wieku szkoły podstawowej i młodsi– wstęp bezpłatny, szkoła średniai studenci – Rabat 50%.

Do nabycia biletów bezpłatnych i ulgowych wymagana jest legitymacja szkolna lub studencka.

Rezerwacja biletów i dodatkowe informacje: [email protected] tel. +48 512 192 727

– Kraków od lat udowadnia, że ma sport i taniec w swoim DNA. Obecność po raz 25-ty tak prestiżowego wydarzenia pod Wawelem to dla nas nie tylko ogromny powód do dumy, ale i obietnica widowiska na najwyższym, światowym poziomie. Możliwość goszczenia ścisłej światowej czołówki, to wyjątkowy moment – chcemy pokazać, że Rock’n’Roll Akrobatyczny to znacznie więcej niż rywalizacja i twarda akrobatyka. To czysta sztuka, pasja i nieprawdopodobne emocje, które potrafią połączyć ludzi bez względu na szerokość geograficzną – podkreśla Szymon Szpulecki, przedstawiciel Polskiego Związku Rock’n’Rolla Akrobatycznego w Komisji Sportu Światowej Federacji Rock’n’Rolla (WRRC).

Historia, tradycja i prestiż

Organizatorem wydarzenia jest Klub Sportowy PODWAWELSKI, który od ponad 40 lat tworzy historię polskiego Rock’n’Rolla Akrobatycznego. Klub był już 24 razy gospodarzem zawodów najwyższej rangi – Mistrzostw Świata, Europy i Pucharów Świata – zyskując opinię „The Top Organizer”, a podczas Walnego Zjazdu Światowej Federacji Rock’n’Rolla Akrobatycznego (WRRC) w marcu 2024 roku był uhonorowany złotym medalem za profesjonalną organizację zawodów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Pucharów Świata w latach 2002 – 2023.

W 2019 roku krakowska edycja Mistrzostw Świata przyciągnęła do pełnych trybun rekordową liczbę ponad 1500 zawodników, a transmisję online obejrzało ponad 83 tysiące osób.

Atrakcje dla widzów i magia show

Rock'n'Roll Akrobatyczny to połączenie tańca, akrobatyki i muzyki, które tworzy wyjątkową, nowoczesną formę sportu. Tutaj zawodnicy wykonują niezwykłe ewolucje i akrobacje, tańczą w rytm energetycznej muzyki, tworząc niezapomniane show. To spektakl dla zmysłów! Jeśli szukasz czegoś wyjątkowego, co poruszy Cię swoją dynamiką, niesamowitymi ruchami i nieustającą ekscytacją, to te Mistrzostwa będą wydarzeniem, którego nie możesz przegapić.

Na widzów w Krakowie czekają:

spektakularne pokazy taneczno-akrobatyczne,

spotkania z mistrzami świata,

strefy kibica i stanowiska promocyjne,

transmisje live i wyjątkowa oprawa świetlna.

To warto wiedzieć

Rock’n’Roll Akrobatyczny, jest już od roku 2001 (World Games - Akita Japonia) oficjalnym sportem światowym, był również obecny na The World Games Wrocław 2017, gdzie polska para wywalczyła złoty medal, a organizowany przez Klub Sportowy PODWAWELSKI Puchar Świata 2017 w Krakowie należał do grona imprez zapowiadających i promujących te Światowe Sportowe Igrzyska. Rock’n’Roll Akrobatyczny w Krakowie jest bardzo znaną dyscypliną sportową i ma już tutaj ponad 40 letnią tradycję. W Klubie Sportowym PODWAWELSKI uprawia czynnie ten sport ponad 500 zawodników, jest również coraz bardziej rozpoznawaną dyscypliną sportową w Polsce, a jej popularyzacja znacząco wzmocniła się po zdobyciu przez polską parę Annę Miadzielec i Jacka Tarczyło złotego medalu podczas wspomnianych wcześniej Igrzysk The World Games 2017 we Wrocławiu. Warto dodać, że zawodnicy Jacek Tarczyło i Anna Miadzielec to również czterokrotni Mistrzowie Świata Par Seniorów, a tytuły zostały zdobyte w latach 2011, 2013, 2014, 2016. W roku 2022 polscy reprezentanci również uzyskali kwalifikacje do startu w Igrzyskach The World Games. Polskę na Igrzyskach The World Games w 2022 roku w Birmingham - USA reprezentowała para Natalia Kręgiel i Bartosz Szpulecki z Klubu Sportowego PODWAWELSKI w Krakowie, gdzie wywalczyli miejsce dwunaste, aktualnie Natalia Kręgiel i Bartosz Szpulecki znajdują się na 2 miejscu listy rankingowej 2026 Światowej Federacji Rock’n’Rolla Akrobatycznego (WRRC).

Polska poszczycić się może również najwyższymi wynikami w rywalizacji drużynowej - Formacji Par Seniorów, które już czterokrotnie zdobyły złoty medal Mistrzostw Świata, ostatni w roku 2021 na organizowanych przez nasz Klub Drużynowych Mistrzostwach Świata w Krakowie. Wysokie wyniki osiągane są również przez pary i drużyny naszych Młodzieżowców, Juniorów i Młodzików, którzy już wielokrotnie zdobywali finałowe miejsca w rywalizacji Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, czy Pucharów Świata. Reprezentacja Polski w rankingach Światowej Federacji Rock’n’Rolla (WRRC) jest na czołowym poziomie, zarówno nasze pary i drużyny seniorskie, jak i młodszych kategorii zdobywają bardzo wysokie lokaty w światowej rywalizacji, przykładowo, w maju 2024 roku para DZIEDZIC Martyna - CHORUZ Michał z Klubu Sportowego PODWAWELSKI wywalczyła 3 miejsce na Pucharze Świata Młodzików Młodszych w Cork, Irlandia, a w czerwcu tego samego roku 1 miejsce na Pucharze Świata w Zielonej Górze, pierwsze miejsce w Pucharze Świata 2025 w Krakowie w kategorii młodzieżowców wywalczyła również para naszego Klubu Alicja Skowronek i Mateusz Gwiazda. Wszystkie te sukcesy dają naszemu krajowi, polskiej federacji i naszemu Klubowi mocno rozpoznawalną pozycję.

Rock’n’Roll Akrobatyczny to spektakularny, widowiskowy i niezwykle medialny sport, gdzie rywalizacja odbywa się w indywidualnie (w parach) i drużynowo (w formacjach), dostarczający widzowi wielu niezapomnianych przeżyć artystycznych, ale jednocześnie też i adrenaliny, stanowi połączenie dwóch aktów ruchu, tańca i akrobatyki, jest też jedną z nielicznych dyscyplin sportowych, której korzenie tkwią w muzyce.

Zaliczany jest obok takich sportów jak gimnastyka sportowa, akrobatyka, czy też łyżwiarstwo figurowe do tak zwanych dyscyplin artystycznych, których popularność w światowym sporcie stale wzrasta.

– Rock’n’Roll Akrobatyczny to coś znacznie więcej niż rywalizacja medalowa – to niezwykła dyscyplina, która łączy pokolenia, wywołuje potężne emocje i nakręca prawdziwą pasję. Od lat piszemy tę wyjątkową historię ramię w ramię z Krakowem i Małopolską, budując wydarzenie, do którego ze szczerym zachwytem wraca cała światowa czołówka. W tym roku znów połączymy siły, by stworzyć niezapomniane widowisko. Już jesienią świat po raz kolejny zatańczy pod Wawelem! – mówi Dorota Lipka-Nowak, koordynator wydarzenia z Klubu Sportowego PODWAWELSKI.