Kraków sparaliżowany w trakcie Cracovia Maraton? Sprawdź, jak ominąć gigantyczne korki

W najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się 23. Cracovia Maraton oraz imprezy towarzyszące.

W związku z wydarzeniem nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego, obejmujące zamknięcia ulic i ograniczenia ruchu w centrum, na Starym Mieście, bulwarach Wisły i głównych ulicach.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo, a w sobotę atrakcje rozpoczną się na Błoniach Krakowskich.

Utrudnienia w sobotę, 18 kwietnia

W sobotę weekendowe atrakcje związane z TAURON 23. Cracovia Maratonem rozpoczną się na Błoniach Krakowskich. W związku z organizacją imprez w tej części miasta wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu.

Diagnostyka 19. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego o Puchar RMF MAXX w dniu 18.04.2026 r. w godz. 10:00–10:45:start biegu nastąpi na deptaku przy al. 3 Maja na wysokości ul. Oleandry, po jednym okrążeniu meta znajdować się będzie na deptaku przy al. 3 Maja na wysokości Kamienia Papieskiego.

Utrudnienia w ruchu: wyłączone drogi dla rowerów oraz pieszych wokół Błoń:

wzdłuż al. 3 Maja w godz. 6:00–17:00 w dn. 18.04.26 r. oraz w godz. 7:00–11:00 w dn. 19.04.26 r.,

wzdłuż ulic: Na Błoniach i al. Focha w godz. 6:00–17:00 w dn. 18.04.26 r.,

Czaniecki Cracovia Walkathon w dniu 18.04.2026 r. w godz. 11:00–12:00: start biegu nastąpi na deptaku przy al. 3 Maja na wysokości ul. Oleandry, po 1 okrążeniu meta znajdować się będzie na deptaku przy al. 3 Maja na wysokości Kamienia Papieskiego.

Utrudnienia w ruchu: wyłączone drogi dla rowerów oraz pieszych wokół Błoń jak ww.:

wzdłuż al. 3 Maja w godz. 6:00–17:00 w dn. 18.04.26 r. oraz w godz. 7:00–11:00 w dn. 19.04.26 r.,

wzdłuż ulic: Na Błoniach i al. Focha w godz. 6:00–17:00 w dn. 18.04.26 r.,

dla ruchu kołowego w ul. Piastowskiej:

chwilowe przerwy w ruchu w godz. 10:00–10:45,

zamknięcie w godz. 11:00–11:30.

OSHEE Bieg Nocny na 10 km w dniu 18.04.2026 r. w godz. 20:30–22:00: START na Rynku Głównym (na wysokości budynku Hard Rock Cafe przy Placu Mariackim), dalej Grodzką, Św. Idziego, Stradomską (po nieczynnym torowisku), Krakowską całą szerokością, Podgórską, w prawo na Most Powstańców Śląskich – pasem ruchu z kierunkiem ruchu, w prawo w Nadwiślańską, Brodzińskiego, Staromostową, Przy Moście, Karola Rollego, Władysława Warneńczyka, Placem Emila Serkowskiego, w prawo w Długosza, Mostem Retmańskim, Ludwinowską, Marii Konopnickiej – wschodnią jezdnią, wschodnią połową Mostu Dębnickiego, w prawo w Zwierzyniecką, w prawo w Powiśle, Podzamcze, na Zamek Królewski na Wawelu (wbiegnięcie koło Baszty Zygmunta III, wybiegnięcie Drogą do Zamku), św. Idziego, Plantami Krakowskimi po stronie zachodniej, w prawo w Sławkowską, Rynkiem Głównym do mety na wysokości ul. Szewskiej.

Utrudnienia w ruchu: wyłączenie drogi dla rowerów i pieszych na Plantach wzdłuż ulic: Straszewskiego, Podwale i Dunajewskiego, zamknięcie ulic na trasie biegu m.in. Rynek Główny, Floriańska, Św. Idziego, Stradomska w zakresie torowiska, Krakowska, Podgórska (odc. od Krakowskiej do Starowiślnej), Nadwiślańska, Brodzińskiego, Staromostowa, Przy Moście, Karola Rollego, Władysława Warneńczyka, Plac Emila Serkowskiego, Długosza, Ludwinowska, wschodnia jezdnia Marii Konopnickiej, wschodnia połowa Mostu Dębnickiego, południowa strona ul. Zwierzynieckiej do ul. Powiśle, Powiśle, Podzamcze, Droga do Zamku, Św. Idziego, Sławkowska od godz. 19:30 (przywrócenie ruchu 18.04.2026 r. ok. godz. 22:30 lub o godz. 18:00 dn. 19.04.2026 r. (w zakresie kontynuacji oznakowania i zabezpieczenia na czas TAURON 23. Cracovia Maratonu), chwilowe przerwy w ruchu w ul. Dietla przy Stradomskiej w godz. 20:30–22:00.UWAGA: Zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy w dniu 18.04.2026 r. będzie możliwe po godz. 22:30.

Utrudnienia w niedzielę, 19 kwietnia

TAURON 23. Cracovia Maraton w dniu 19.04.2026 r. w godz. 9:00–15:20 (start zawodników niepełnosprawnych na wózkach o godz. 8:50): Rynek Główny start na wysokości ul. Szewskiej, dalej ul. Grodzką (całą szerokością), w prawo ul. Podzamcze (całą szerokością), ul. Powiśle (korytarz wyjazdowy z parkingu podziemnego Hotelu Sheraton w stronę ul. Zwierzynieckiej), ul. Zwierzyniecką, wschodnią jezdnią al. Krasińskiego i al. Mickiewicza, zawrotka na skrzyżowaniu z ul. Reymonta, dalej zachodnią jezdnią lewym i środkowym pasem do skrzyżowania z al. 3 Maja, wbiegnięcie na deptak od al. 3 Maja, jezdnią ul. Piastowskiej, w lewo w ul. Emaus, Emaus aż do Gryfity, w prawo w Jaxy Gryfity, w lewo ul. Królowej Jadwigi, w prawo w ul. Księcia Józefa, ul. Księcia Józefa do skrzyżowania z ul. Jodłową, zawrotka na przejściu dla pieszych, wbiegnięcie na ścieżkę pieszo–rowerową, zbiegnięcie na jezdnię ul. Księcia Józefa przy McDonald’s, ul. Księcia Józefa do ul. Kościuszki, ul. Kościuszki do skrzyżowania z al. Krasińskiego, w prawo na Most Dębnicki pasem z prądem, wbiegnięcie na wschodnią jezdnię ul. Konopnickiej przed tunelem pod rondem Grunwaldzkim, pod prąd całą szerokością wschodniej jezdni ul. Konopnickiej, wbiegnięcie na drugą jezdnię z prądem na skrzyżowaniu: Konopnickiej–Orawska, biegacze zawracają po przejściu dla pieszych przed Rondem Matecznego, dalej ul. Marii Konopnickiej w stronę ul. Ludwinowskiej, ul. Ludwinowską (2/3 jezdni), Most Retmański, ul. Jana Długosza, placem Emila Serkowskiego, ul. Warneńczyka, w prawo ul. Rollego, przebiegnięcie skrzyżowania z ul. Przy Moście, ul. Staromostową, ul. Brodzińskiego, ul. Nadwiślańską, ul. Solną, ul. Zabłocie (całą szerokością), w lewo całą szerokością pod mostem Powstańców Śląskich, G. Herlinga-Grudzińskiego, wybiegnięcie łącznicą pod prąd i prawym pasem (1/2 jezdni) do ul. Dekerta, ul. Dekerta (całą szerokością), ul. Portową, w lewo ul. Stoczniowców (lewa strona), dalej ul. Ofiar Dąbia (lewa strona do ul. Bajecznej), w prawo al. Pokoju, lewym i środkowym pasem zgodnie z kierunkiem, na wysokości M1 zawrotka i wbiegnięcie na północną jezdnię al. Pokoju i całą jej szerokością do ul. Lema, wschodnią jezdnią ul. Lema, al. Jana Pawła II (południową jezdnią do R. Czyżyńskiego), na R. Czyżyńskim wbiegnięcie na północną jezdnię al. Jana Pawła II, po przebiegnięciu na południową jezdnię przy Placu Centralnym zawrotka i powrót jezdnią północną al. Jana Pawła II do Ronda Czyżyńskiego, na Rondzie Czyżyńskim przebiegnięcie na południową jezdnię al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła II do ul. Lema, w lewo ul. Lema (zgodnie z kierunkiem, całą szerokością), w prawo północną jezdnią al. Pokoju (całą szerokością), wbiegnięcie na południową stronę al. Pokoju na wysokości pętli tramwajowej, lewym pasem południowej jezdni al. Pokoju, zawrotka w al. Pokoju przed wiaduktem kolejowym i dalej w lewo w ul. Ofiar Dąbia, w prawo ul. Miedzianą (całą szerokością), w prawo na Bulwar Kurlandzki (dolną alejką), Bulwarem Inflanckim, wbiegnięcie pochylnią na górny bulwar Czerwieński, dalej InfoKraków Powiśle, wbiegnięcie w ul. Podzamcze, w lewo na Planty Krakowskie do ul. św. Tomasza, ul. św. Tomasza do ul. Sławkowskiej, całą szerokością ul. Sławkowskiej do Rynku Głównego do METY (na wysokości ul. Szewskiej).

Zamknięcia ulic lub ich fragmentów w dniu 19.04.2026 r.:

Od godz. 6:00 do 18:00: Rynek Główny, ul. Grodzka,

Od godz. 7:30 do 15:00 (niektóre do 12:30) pozostałe ulice na trasie biegu, w tym: Plac Wszystkich Świętych, ul. Św. Idziego, Podzamcze, Powiśle z korytarzem wyjazdowym z parkingu podziemnego na Placu Na Groblach w stronę ul. Zwierzynieckiej), Zwierzyniecka od Retoryka, w al. Krasińskiego zamknięta wschodnia jezdnia (możliwy wyjazd w prawo z al. Focha, Dunin-Wąsowicza), al. Mickiewicza zamknięta (od al. Piłsudskiego do ul. Czarnowiejskiej), utrzymanie relacji Czarnowiejska–Czarnowiejska i Czarnowiejska–al. Mickiewicza tylko w kierunku Placu Inwalidów. Wyjazd z ul. Piłsudskiego oraz ul. Straszewskiego (i ulic do niej dochodzących) w kierunku Warszawy ulicami: Garncarską, Krupniczą, Szujskiego, Rajską, Dolnych Młynów i Czarnowiejską do al. 3 Wieszczów, al. 3 Maja na odcinku od al. 3 Wieszczów do ul. Oleandry, Piastowska zamknięta od al. 3 Maja do ul. Emaus (możliwy wyjazd z ul. Mydlnickiej i Cichego Kącika); Emaus i Gryfity, Królowej Jadwigi od Gryfity do Kościuszki (z korytarzem wyjazdowym z ul. Św. Bronisławy w kierunku czasowo dwukierunkowej ul. Królowej Jadwigi i dalej al. Focha), Księcia Józefa od ul. Kościuszki i do ul. Jodłowej, Kościuszki, Most Dębnicki i Konopnickiej w zakresie zachodniej połowy jezdni, możliwy wyjazd z al. Focha, Dunin-Wąsowicza w kierunku Mostu Dębnickiego i dalej razem z wyjazdem z ul. Zamkowej będzie możliwy wygrodzonym korytarzem pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego, Konopnickiej – wschodnia jezdnia od R. Grunwaldzkiego do R. Matecznego, brak wyjazdu z ul. Ludwinowskiej i ul. Orawskiej do ul. Konopnickiej, wyjazd z ulic: Ludwinowskiej, Zatorskiej i Tureckiej oraz z osiedla przy Ludwinowskiej będzie możliwy wygrodzonym korytarzem w kierunku ul. Przedwiośnie i dalej Czackiego, komunikacja z Orawskiej przez Krasickiego, Mitery i Śliską do Kalwaryjskiej); Długosza i Warneńczyka przy Plantach Nowackiego, plac Serkowskiego i Rollego, Legionów Piłsudskiego z Mostem Piłsudskiego, Przy Moście, Staromostowej, Brodzińskiego, Nadwiślańskiej, Solnej, Zabłocie, łącznicy pod Mostem Kotlarskim, Dekerta, Portowej, ul. Stoczniowców, Ofiar Dąbia – korytarz dojazdowy od Nowohuckiej do ul. Bajecznej dla mieszkańców osiedla Na Dąbiu, al. Pokoju (południowa jezdnia od ul. Ofiar Dąbia do wjazdu do M1) z korytarzem wyjazdowym od ul. Widok prowadzącym w kierunku Ronda Dywizjonu 308), al. Pokoju północna jezdnia od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Świtezianki, ul. Lema z korytarzem wyjazdowym po wschodniej stronie w rejonie Tauron Arena w kierunku al. Pokoju vis-à-vis wyjazdu z M1, al. Jana Pawła II południowa jezdnia od Lema do Ronda Czyżyńskiego z korytarzem wyjazdowym od ul. Wysockiej do ul. Nowohuckiej, Rondo Czyżyńskie, utrzymane tylko relacje w prawo z al. Pokoju i z ul. Bieńczyckiej, Plac Centralny w zakresie braku wjazdu z al. Andersa na Pl. Centralny, braku zjazdu z Placu Centralnego na al. Jana Pawła II oraz braku zawracania (możliwy przejazd z al. Jana Pawła II w kierunku al. Solidarności oraz w kierunku al. Andersa), al. Jana Pawła II północna jezdnia od Placu Centralnego do R. Czyżyńskiego, ul. Miedziana, Planty wzdłuż ulic: Straszewskiego, Podwale i Dunajewskiego do św. Tomasza, ul. Św. Tomasza od Pl. Szczepańskiego do Sławkowskiej, Sławkowska od Św. Tomasza do Rynku Głównego.

„Rękawy” – korytarze wyjazdowe (m.in. z barier lub jezdnie jednokierunkowe) w ciągu ulic: ul. Powiśle, z parkingu podziemnego na Placu Na Groblach wygrodzonym pasem w stronę ul. Zwierzynieckiej i ul. Retoryka, al. Mickiewicza, z parkingu przy Muzeum Narodowym korytarzem do ul. Ingardena, wyjazd z ulic: Oleandry, Kadrówki, Ingardena do ul. Nawojki będzie możliwy al. 3 Maja i dalej Igrców,al. Focha na odcinku od Kałuży do al. Krasińskiego, al. Krasińskiego zachodnią jezdnią z ulic: al. Focha, Dunin-Wąsowicza w kierunku Ronda Grunwaldzkiego, Królowej Jadwigi z ul. Św. Bronisławy w kierunku czasowo dwukierunkowej ul. Królowej Jadwigi i dalej al. Focha,Księcia Józefa, uruchomienie korytarza wyjazdowego z ul. Białe Wzgórza w kierunku ul. Królowej Jadwigi po ostatnim zawodniku,wyjazd z Kopca Kościuszki, Wodociągowej, Malczewskiego ulicą Zaścianek tylko do Królowej Jadwigi i al. Focha, wyjazd z Tynieckiej (Kościoła Salezjanów) ulicą Zielińskiego i po zawróceniu za mostem Zwierzynieckim, Kościuszki z korytarzem dojazdowym z al. 3 Wieszczów do ul. Włóczków, Most Dębnicki, ul. Konopnickiej wschodnią połową jezdni z al. Krasińskiego, Zamkowej i Sandomierskiej wygrodzonym buspasem pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego, Konopnickiej zachodnią jezdnią z Ronda Grunwaldzkiego, Barskiej oraz z osiedla przy stadionie Garbarni Kraków korytarzem do Ronda Matecznego, ul. Ludwinowskiej jeden kierunek do Przedwiośnie (i dalej Czackiego Orawską, Krasickiego, Mitery, Śliską do Kalwaryjskiej), Herlinga-Grudzińskiego od ul. Klimeckiego do Mostu Kotlarskiego,Dekerta z i do tymczasowego parkingu Chemobudowy dla mieszkańców ul. Zabłocie 24, 26, 28 do ul. Klimeckiego, Stoczniowców i Ofiar Dąbia od Nowohuckiej do Bajecznej dla mieszkańców osiedla Na Dąbiu, al. Pokoju z ul. Widok do M1 i dalej w kierunku Ronda Dywizjonu 308, ul. Lema (wyjazd z osiedli po wschodniej stronie w rejonie Tauron Arena i drogą pożarową w kierunku al. Pokoju vis-à-vis wyjazdu z M1), al. Jana Pawła II z ul. Stanisławy Wysockiej do ul. Nowohuckiej, al. Jana Pawła II czynna jednokierunkowa jezdnia północna od Ronda Czyżyńskiego do ul. Meissnera, al. Jana Pawła II czynna jednokierunkowa jezdnia południowa od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego.

Wyznaczone objazdy: na odcinku od al. Słowackiego do ul. Kamieńskiego ulicami: al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Kotlarską, Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, na odcinku od al. Słowackiego do Ronda Grunwaldzkiego oraz ul. Księcia Józefa ulicami: al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Dietla, Mostem Grunwaldzkim, na odcinku od ul. Kamieńskiego do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Dietla ulicami: Brożka, Kapelanką, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Tischnera, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,na odcinku od ul. Kalwaryjskiej do ul. Dietla ulicami: Wadowicką, Brożka, Kapelanką, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim,na odcinku od ul. Kalwaryjskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Kamieńskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, na odcinku od ul. Praskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Zielińskiego, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,na odcinku od ul. Królowej Jadwigi i z ul. 28 Lipca 1943 r. (z Woli Justowskiej) do al. Mickiewicza dla pojazdów do 2,5 t ulicami: Jesionową, Na Błonie, Zarzecze, Armii Krajowej, Nawojki, Czarnowiejską, na odcinku od ul. Focha do ul. Czarnowiejskiej ulicami: al. Krasińskiego, Konopnickiej, Rondem Grunwaldzkim, Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego (kierunek od ul. Dietla) do ul. Kamieńskiego ulicami: Konopnickiej, Rondem Matecznego, na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego (kierunek od ul. Dietla) do ul. Księcia Józefa i autostrady A4 ulicami: Monte Cassino, Zielińskiego, Tyniecką,na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego (kierunek od ul. Monte Cassino) do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, na odcinku od ul. Armii Krajowej (przy Piastowskiej) do Ronda Grunwaldzkiego ulicami: Nawojki, Czarnowiejską, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Grzegórzecką, Dietla, na odcinku od ul. Armii Krajowej (przy ul. Piastowskiej) do ul. Kamieńskiego ulicami: Nawojki, Czarnowiejską, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Kotlarską, Herlinga Grudzińskiego, Klimeckiego, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, na odcinku od ul. Armii Krajowej (przy ul. Piastowskiej) do al. Mickiewicza ulicami: Nawojki, Czarnowiejską,na odcinku od ul. Armii Krajowej (z kierunku od Jasnogórskiej) dla pojazdów do 3,5 t do ulic: Królowej Jadwigi, al. Focha i Księcia Józefa ulicami: Zarzecze, Na Błonie, Jesionową i Królowej Jadwigi, z ulic: al. Mickiewicza, Urzędniczej, Czarnowiejskiej, al. Kijowskiej, Nawojki, Piastowskiej dla pojazdów do 3,5 t do ulic: Królowej Jadwigi, al. Focha i Księcia Józefa ulicami: Czarnowiejską, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową, Królowej Jadwigi, wyjazd z ulic: Ingardena, Oleandry i Kadrówki przez al. 3 Maja do Cichego Kącika,wyjazd z Cichego Kącika przez ul. Igrców i Piastowską do Nawojki. Dla zamkniętej ul. Księcia Józefa, z ulic: Księcia Józefa w Bielanach, z Jodłowej do centrum Krakowa ulicami: Księcia Józefa, Mirowską, autostradą A4 i ul. Tyniecką. Dla zamkniętej ul. Księcia Józefa, z autostrady A4 z kierunku północnego i południowego, z drogi woj. 780 w Kryspinowie, z drogi powiatowej w Kryspinowie 2180K; autostradą A4 i ul. Tyniecką. Z ul. Księcia Józefa w Przegorzałach do ul. Królowej Jadwigi (i odwrotnie do ul. Księcia Józefa) dla pojazdów do 3,5 t ulicami: Jodłową, Starowolską i 28 Lipca 1943 r. Dla zamkniętego ciągu ulic: Idziego, Podzamcze, Powiśle (w obu kierunkach): na odcinku od ul. Stradomskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: św. Gertrudy, św. Sebastiana, Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza. Dla zamkniętego ciągu: ul. Stoczniowców, ul. Ofiar Dąbia (w obu kierunkach): na odcinku od ul. Nowohuckiej i Saskiej do Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Nowohucką, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską. Dla zamkniętego ciągu: al. Pokoju (na wysokości skrzyżowania z ul. Ofiar Dąbia), do Ronda Dywizjonu 308, ul. Lema (w obu kierunkach) oraz al. Jana Pawła II:

na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do ul. Stella-Sawickiego oraz ul. Bieńczyckiej ulicami: al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Mogilską, Meissnera, Rondem Młyńskim, Młyńską, al. Bora-Komorowskiego (dojazd do ul. Stella-Sawickiego). Do ul. Bieńczyckiej dalej al. Andersa, Rondem Generała Maczka, Rondem Kocmyrzowskim,na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Nowohucką, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską,na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Bieńczyckiej ulicami: Nowohucką, Stella-Sawickiego, al. Andersa, Rondem Generała Maczka, Rondem Kocmyrzowskim,na odcinku od Ronda Polsadu do Ronda Dywizjonu 308 ulicami: al. Bora-Komorowskiego, Stella-Sawickiego, Nowohucką,na odcinku od ul. Wiślickiej do ul. Bieńczyckiej ulicami: al. Andersa, Rondem Generała Maczka, Rondem Kocmyrzowskim.Dla zamkniętego ciągu: al. Jana Pawła II (kierunek od Placu Centralnego do Ronda Czyżyńskiego oraz kierunek od skrzyżowania z ul. Lema do Ronda Czyżyńskiego):

na odcinku od Placu Centralnego (kierunek od al. Solidarności i z al. Jana Pawła II) do Ronda Czyżyńskiego ulicami: al. Andersa, Rondem Kocmyrzowskim, Bieńczycką,na odcinku od Placu Centralnego (kierunek od al. Solidarności) do ul. Ptaszyckiego ulicami: al. Andersa, Rondem Kocmyrzowskim, Kocmyrzowską i ul. Bulwarową dla pojazdów do 16 t,na odcinku od Ronda Kocmyrzowskiego do ul. Ptaszyckiego ulicami: Kocmyrzowską i ul. Bulwarową dla pojazdów do 16 t,na odcinku z ul. Bieńczyckiej i z ul. Medweckiego do ul. Ptaszyckiego ulicami: Dąbrowskiej, al. Andersa, Kocmyrzowską i ul. Bulwarową dla pojazdów do 16 t.Dla zamkniętej ul. Zabłocie od ul. Solnej do Mostu Kotlarskiego:

na odcinku od ul. Na Zjeździe (od Podgórza) do ul. Herlinga-Grudzińskiego ulicami: Mostem Powstańców Śląskich, Starowiślną, Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, Kotlarską, Mostem Kotlarskim.Mosty:

most na rz. Rudawie w ciągu ul. Piastowskiej zamknięty.most Zwierzyniecki zamknięty (możliwe zawrócenie dla wyjeżdżających z Kościoła Salezjanów),most Dębnicki: zamknięty w kierunku al. 3 Wieszczów, przejezdny w kierunku południowym,most Retmański: ruch jednokierunkowy od ul. Ludwinowskiej do ul. Przedwiośnie,most Powstańców Śląskich – przejezdny w obu kierunkach,most Kotlarski – przejezdny w obu kierunkach,Stopień Wodny na Dąbiu – zamknięty (możliwy dojazd tylko do osiedla na Dąbiu od ul. Stoczniowców),most Piłsudskiego zamknięty (trasa biegu Rollego–Przy Moście),Węzeł Rayskiego – możliwy przejazd dołem w obu kierunkach, na węźle zawrotka dla KMK od strony ul. Stella-Sawickiego.Dodatkowe informacje:

ul. Piastowska zamknięta od al. 3 Maja do ul. Emaus,al. Focha otwarta w obu kierunkach (chwilowe przerwy w ruchu na skrzyżowaniu z ul. Emaus),na całej trasie maratonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów,w związku z ww. imprezą wyłączone zostaną drogi dla pieszych i rowerów w rejonie Błoń po stronie al. 3 Maja w dn. 18.04.2026 r. w godz. 6:00–17:00 i w dn. 19.04.2026 r. w godz. 7:00–11:00, a w ul. Na Błoniach i od strony al. Focha w dn. 18.04.2026 r. w godz. 6:00–17:00 oraz na Bulwarach Wiślanych (od Stopnia Wodnego na Dąbiu do Zamku na Wawelu w dniu 19.04.2026 r. w godz. 6:00–16:00), na Plantach wzdłuż ulic: Straszewskiego, Podwale i Dunajewskiego,północna jezdnia al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Czyżyńskiego do skrzyżowania z ul. Meissnera przejezdna,południowa jezdnia al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego przejezdna,w dniu 19.04.2026 r. zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy będzie możliwe do godz. 6:00. Nocne godziny zaopatrzenia pozostają bez zmian,wyjazd z ulic: Ingardena, Oleandry i Kadrówki przez al. 3 Maja do Cichego Kącika,na niektórych ulicach jednokierunkowych będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy (m.in. na Rynku Głównym, Kanoniczej, Zamkowej, Zaścianek, Królowej Jadwigi).

