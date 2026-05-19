Kraków z największą liczbą wypadków w Polsce. Mamy nowy raport

Kraków niechlubnym liderem wypadków wśród miast wojewódzkich

Eksperci portalu Rankomat.pl, opierając się na informacjach pochodzących z serwisu sewik.pl, przygotowali analizę pokazującą, w których metropoliach kierowcy najczęściej uczestniczą w wypadkach oraz stłuczkach. Z najnowszych informacji za rok 2025 wynika, że to właśnie w Krakowie dochodzi do największej liczby niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Odnotowano tam aż 941 takich sytuacji w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Sprawia to, że stolica Małopolski znalazła się na samym szczycie zestawienia pod względem liczby wypadków, pomimo faktu, że nie jest liderem, jeśli chodzi o całkowitą sumę wszystkich drogowych incydentów w Polsce.

Statystyki, które nie napawają optymizmem

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji na krakowskich ulicach w minionym roku prezentują się bardzo niepokojąco. W zestawieniu za 2025 rok podano następujące liczby:

Liczba wypadków: 941

Liczba osób lekko rannych: 740

Liczba ciężko rannych: 285

Ofiary śmiertelne: 6

Liczba wszystkich zdarzeń drogowych: 10 316

Tak duża liczba rannych i samych zdarzeń powoduje, że krakowskie ulice uchodzą za wyjątkowo ryzykowne, jeśli spojrzymy na tło innych polskich miast wojewódzkich.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najbardziej niebezpieczne miasta w Polsce. Tu łatwo o kolizję

10

Nie tylko Kraków

Choć Kraków jest niechlubnym liderem, odnotowując 941 wypadków w zestawieniu miast wojewódzkich, to nie jest to jedyne miejsce, w którym kierowcy powinni mieć się na baczności. W czołówce najbardziej niebezpiecznych miast znalazły się również Łódź oraz Warszawa, gdzie statystyki drogowe są równie alarmujące i budzą poważny niepokój.

Warszawa sporo zdarzeń na drogach

Stolica naszego kraju wciąż jest miastem, gdzie ruch samochodowy jest najbardziej intensywny, a to ma bezpośredni wpływ na ogromną skalę zdarzeń drogowych. W Warszawie odnotowano 22 913 wszystkich zdarzeń drogowych, z czego 675 stanowiły wypadki, w których zginęło 28 osób.

Łódź – mniej zdarzeń, ale wysoka liczba wypadków

Również Łódź zwraca uwagę bardzo niepokojącymi danymi. Choć liczba ogólnych zdarzeń jest tam mniejsza niż w Krakowie czy Warszawie, to w Łodzi doszło do 864 wypadków. Zginęło w nich 17 osób, a 418 uczestników zostało ciężko rannych. Te liczby plasują miasto wysoko w rankingu, udowadniając, że ryzyko dla uczestników ruchu jest tam ogromne.