Śmiertelne zagrożenie czaiło się w lesie. Na miejsce wezwano saperów

Adrian Teliszewski
2026-05-19 13:01

W lesie na terenie Ochotnicy Górnej została odnaleziona mina przeciwpancerna. Początkowo znalezisko zostało zabezpieczone przez policję, a ostatecznie zostanie wywiezione na poligon przez wezwanych na miejsce saperów. Mundurowi przypominają, by pod żadnym pozorem nie zajmować się niewybuchami na własną rękę.

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • W Ochotnicy Górnej, w trudno dostępnym terenie leśnym, znaleziono minę przeciwpancerną pochodzącą najprawdopodobniej z czasów wojennych.
  • Policja z Nowego Targu zabezpieczyła miejsce znaleziska i czeka na przybycie patrolu saperskiego, który wywiezie i zneutralizuje niebezpieczny obiekt.
  • Służby apelują o ostrożność i przypominają, by w przypadku znalezienia podejrzanego ładunku nie dotykać go, nie przenosić, ani nie odkopywać.

Mina przeciwpancerna znaleziona na Podhalu. Wezwano saperów

Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego policji w poniedziałek (18 maja) w godzinach wieczornych. Zgodnie z relacją osoby, która dokonała odkrycia, przedmiot leżał w trudno dostępnym terenie leśnym na obszarze Ochotnicy Górnej. Funkcjonariusze policji, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, szybko potwierdzili, że mają do czynienia z potencjalnie śmiercionośnym znaleziskiem. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, „po wstępnym rozpoznaniu ustalono, że odnaleziony obiekt to mina przeciwpancerna pochodząca najprawdopodobniej z czasów wojennych”. Dostęp do miejsca znaleziska ograniczono, aby uniemożliwić zbliżanie się osobom postronnym.

Czekając na przybycie specjalistów, czyli patrolu saperskiego, policjanci zabezpieczyli okolicę i poinformowali mieszkańców o potencjalnym zagrożeniu. Zadaniem saperów będzie profesjonalne zabezpieczenie oraz przetransportowanie niebezpiecznego znaleziska w wyznaczone miejsce celem jego neutralizacji. Służby przypominają, że mimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych, na terenach leśnych i nieużytkach wciąż mogą znajdować się niewybuchy oraz niewypały stanowiące śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia. Jest to szczególnie istotne w regionach, gdzie w czasie wojny toczyły się intensywne walki.

Mundurowi apelują o rozwagę i przypominają, że nawet mocno skorodowane niewybuchy nadal mogą być aktywne i wyjątkowo niebezpieczne. W związku z tym wydano jasne wytyczne dotyczące postępowania w przypadku odnalezienia podejrzanego ładunku. Przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Absolutnie zabronione jest dotykanie, przenoszenie, odkopywanie czy rozbrajanie znalezionego przedmiotu. 

Ostrzeżenie przed kontaktem z niewybuchami

Co zrobić w przypadku odnalezienia niewybuchu lub podejrzanego przedmiotu?

  • Nie dotykaj i nie przenoś znaleziska.
  • Nie próbuj go odkopywać ani rozbrajać.
  • Oddal się na bezpieczną odległość.
  • Ostrzeż inne osoby i zabezpiecz miejsce.
  • Natychmiast powiadom służby pod numerem alarmowym 112.

Nawet silnie skorodowane niewybuchy mogą być nadal aktywne i wyjątkowo niebezpieczne - przestrzegają mundurowi.

