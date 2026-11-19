Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Jakość powietrza w stolicy Małopolski jest dziś bardzo dobra na przeważającym obszarze miasta, a na stacji przy ulicy Złoty Róg indeks ogólny określono jako dobry. Mieszkańcy wszystkich dzielnic Krakowa mogą bez obaw spędzać czas na zewnątrz.

Na tak dobry stan powietrza wpływa przede wszystkim odczuwalny wiatr osiągający w porywach około 20-25 km/h. Działa on jak naturalny wentylator, który skutecznie rozwiewa dym z domowych kominów i rur wydechowych samochodów, nie pozwalając drobinom brudu gromadzić się przy ziemi.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Dla pełnego obrazu sytuacji warto przypomnieć obowiązujące w Polsce wskaźniki bezpieczeństwa. Oficjalna dobowa norma dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. Z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustala normę roczną na poziomie 20 µg/m³, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sugeruje, aby bezpieczny poziom dobowy nie przekraczał 15 µg/m³. Dzisiejsze odczyty w Krakowie są wielokrotnie niższe od tych progów.

Oto szczegółowy podgląd wyników z poszczególnych stacji pomiarowych w mieście:

Kraków, Aleja Krasińskiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 11.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, co stanowi zaledwie 23% dobowej normy), PM2.5: 3.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 11.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, co stanowi zaledwie 23% dobowej normy), PM2.5: 3.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Bujaka (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). W tym punkcie mierzy się wyłącznie pył PM10.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). W tym punkcie mierzy się wyłącznie pył PM10. Kraków, ul. Bulwarowa (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 6.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 1.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 6.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 1.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Złoty Róg (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 1.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Mierzono tu pył PM10, a indeks dla PM2.5 oceniono również jako bardzo dobry. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji wyniósł dobry.

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 1.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Mierzono tu pył PM10, a indeks dla PM2.5 oceniono również jako bardzo dobry. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji wyniósł dobry. Kraków, Os. Piastów (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 3.3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stanowisko bada tylko stężenie pyłu PM10.

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 3.3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stanowisko bada tylko stężenie pyłu PM10. Kraków, Os. Wadów (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 6.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stanowisko bada tylko stężenie pyłu PM10.

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 6.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stanowisko bada tylko stężenie pyłu PM10. Kraków, Os. Swoszowice (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 5.3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stanowisko bada tylko stężenie pyłu PM10.

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 5.3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stanowisko bada tylko stężenie pyłu PM10. Kraków, ul. Kamieńskiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.9 µg/m³. Stacja nie wyznacza ogólnego indeksu stacji.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niewidoczna lub chmurzasta, toksyczna mieszanka wilgotnego powietrza oraz drobinek brudu pochodzących z domowych pieców i spalin samochodowych. Gdy brakuje wiatru, te mikroskopijne cząstki unoszą się tuż nad ziemią i przedostają się do naszych płuc. Choć dziś w Krakowie oddychamy pełną piersią, warto pamiętać o podstawowej zasadzie. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualne wskaźniki jakości powietrza zanim zaplanujesz spacer lub trening na zewnątrz.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie