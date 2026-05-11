Seniorskie rugby wraca do Nowej Huty. Nowy klub Krokodyle Kraków zaczyna działalność

Przez długi czas Nowa Huta kojarzyła się z mocną sekcją rugby, jednak po rozpadzie poprzedniego klubu zawodnicy zostali bez miejsca do wspólnych ćwiczeń. Wojciech Urynowicz, który jest nauczycielem wychowania fizycznego i byłym rugbystą, postanowił założyć własny klub na jasnych zasadach. Za namową rodziców i samych sportowców powstały Krokodyle Kraków, gdzie trenują teraz młodzi seniorzy, którzy wcześniej grali w kategoriach juniorskich.

Wcześniej trenowaliśmy w NH Kraków. Tam tak naprawdę zaczęła się dla nas wszystkich przygoda z rugby. Niestety sprawy tak się potoczyły, że klub się rozpadł. Trener założył swój klub i my poszliśmy za trenerem. Trenuję już dziewiąty rok, no i można powiedzieć, że tak naprawdę to jest moje hobby. Też wracam po długiej tak naprawdę, ponad półrocznej przerwie, ale nie da się jednak tak odejść całkowicie od tego sportu i bardzo chciałem wrócić - powiedział zawodnik Kamil Przyłucki.

Jak wyglądają treningi w Krokodylach Kraków? Skład skupia się na kondycji i sile

Zawodnicy przygotowują się do startów w odmianie olimpijskiej, czyli rugby siedmioosobowym, a także w odmianie rugby league. Ponieważ seniorska drużyna dopiero się buduje, wspólne spotkania na boisku odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki. Pozostałe dni sportowcy poświęcają na indywidualną pracę według planu trenera, korzystając z siłowni i biegni. Skupiają się przede wszystkim na ćwiczeniach cardio i treningach interwałowych, aby być gotowym do walki w nadchodzącym Pucharze Polski.

Taki trening mamy raz w tygodniu w poniedziałki. Natomiast wychodząc tutaj naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom zawodników pozostałe treningi oni indywidualnie według planu treningowego wykonują w czasie wolnym. Także każdy kiedy ma czas idzie na tą siłownię, korzysta właśnie też z tych bieżni czy też infrastruktury. Teraz mamy coraz lepszą infrastrukturę sportową i tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. Także tutaj wspólnie mamy ten jeden trening, tak, żeby szlifować już stricte elementy rugbowe - wyjaśnił trener i prezes klubu Wojciech Urynowicz.

Kto może grać w rugby w Nowej Hucie? Drużyna prowadzi otwarty nabór

Klub szuka osób o różnych warunkach fizycznych, ponieważ w rugby znajdzie się miejsce zarówno dla silnych zawodników do starć, jak i dla szybkich biegaczy. Dołączyć może każdy, kto chce spróbować swoich sił, niezależnie od tego, czy kiedyś już trenował, czy jest kompletnie nową osobą. Obecnie kadra liczy około 12 zawodników, ale ambicje trenera i samych graczy są znacznie większe, bo szeroka ławka rezerwowych daje większą pewność podczas turniejów.

Z kolegami z drużyny trenujemy od praktycznie samego początku. Ja w tym klubie byłem tak naprawdę jedną z pierwszych osób, po mnie zaczęli dochodzić, więc wydaje mi się, że znam ich styl gry na wylot, ale dzisiaj na treningu mamy paru nowych zawodników. Wydają się obiecujący, więc mam nadzieję, że coś z nich wyjdzie, a nie przyjdą na jeden trening i sobie odpuszczą, ponieważ faktycznie jeden z nich wydaje się bardzo dobrym zawodnikiem ciężkim, a drugi wydaje się dość wybiegany, przez co byliby bardzo dobrym uzupełnieniem do naszego zespołu - mówił zawodnik Tomasz Hojda.

Chętni do spróbowania swoich sił w rugby mogą pojawić się na treningu w Nowej Hucie w poniedziałki o godzinie 18:15. Warto wcześniej zapowiedzieć swoją obecność, ponieważ terminy mogą się czasem przesunąć ze względu na mecze sparingowe lub obowiązki zawodowe trenera. Głównym celem Krokodyli Kraków na ten rok jest przede wszystkim utrzymanie drużyny i pokazanie sportowego charakteru mieszkańców dzielnicy.

