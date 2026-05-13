Sekundy od tragedii na przejeździe kolejowym. Kobieta popełniła fatalny błąd

W jednej z podkrakowskich miejscowości policjant i funkcjonariusz SOK uratowali kobietę przed nadjeżdżającym pociągiem.

Kierująca wjechała na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczających się zapór, co doprowadziło do opadnięcia rogatki na jej pojazd.

Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, którzy podnieśli zaporę i kazali wycofać samochód. Kobieta otrzymała mandat 500 zł.

Kobieta w śmiertelnej pułapce na przejeździe kolejowym pod Krakowem

Funkcjonariusze policji i Straży Ochrony Kolei prowadzili rutynowe działania prewencyjne pod kryptonimem „Tor” – akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na torach. W czasie patrolu w jednej z podkrakowskich miejscowości, ich uwagę przykuła kierująca pojazdem osobowym, która wjechała na przejazd kolejowy w momencie, gdy sygnalizacja świetlna wskazywała już kolor czerwony, a zapory zaczęły opadać. Zamiast natychmiast się wycofać, kobieta kontynuowała jazdę, co doprowadziło do tego, że rogatka z hukiem opadła na dach jej samochodu. Pojazd został unieruchomiony, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Błyskawiczna akcja policjanta ratuje życie przed pędzącym pociągiem

W obliczu zbliżającego się pociągu, każda sekunda miała znaczenie. Policjant, widząc bezradność kierującej i pędzący skład, podjął natychmiastową decyzję. Bez wahania podbiegł do unieruchomionego auta, ręcznie uniósł zaporę i zdecydowanym głosem nakazał kobiecie natychmiastowe wycofanie pojazdu. Zszokowana, ale posłuszna instrukcjom, zdołała cofnąć samochód z torowiska. Było to dosłownie w ostatniej chwili! Zaledwie kilka sekund po tym manewrze, przez przejazd kolejowy z ogromną prędkością przejechał pociąg. Ta błyskawiczna interwencja służb ratunkowych zapobiegła niewyobrażalnej tragedii, która mogła mieć tragiczne konsekwencje dla życia i zdrowia.

Za stworzenie śmiertelnego zagrożenia i rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 złotych, nałożonym przez funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei.

Służby przypominają, że lekceważenie sygnalizacji świetlnej oraz opadających zapór na przejazdach kolejowych to igranie z losem. W starciu z pociągiem samochód nie ma absolutnie żadnych szans, a konsekwencje takich zderzeń są niemal zawsze fatalne.

