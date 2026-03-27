Kraków Plaza – galeria handlowa wybudowana w latach 2001-2002, funkcjonowała do 2021 roku, kiedy to została zamknięta, a następnie rozebrana w 2023 roku.

W 2024 roku firma Strabag Real Estate zapowiedziała budowę wielofunkcyjnego kompleksu biurowo-usługowego i hotelowego w miejscu dawnej galerii.

Ostatecznie właściciel zdecydował się sprzedać nieruchomość.

Krakowianie ją uwielbiali, przez lata dorobiła się statusu kultowej. Historia galerii Kraków Plaza

Galeria handlowa Kraków Plaza przez lata stanowiła ważny punkt na handlowej mapie Krakowa. Powstała na początku XXI wieku. Obiekt o powierzchni 60 tys. mkw., z około 120 lokalami handlowo-usługowymi oraz 1500 miejscami parkingowymi, przyciągał rzesze klientów. W jego wnętrzach mieściły się popularne sklepy odzieżowe, kino Cinema City, restauracja McDonald’s oraz hipermarket Carrefour. To właśnie tutaj Krakowianie robili zakupy, spędzali wolny czas i korzystali z szerokiej oferty rozrywkowej.

W latach 2018–2019 Kraków Plaza przeszła metamorfozę, zmieniając się w centrum outletowe, co miało nadać jej nowy impuls. Niestety, w sierpniu 2021 roku obiekt opuścili ostatni najemcy, a galeria została ostatecznie zamknięta. Ten moment zwiastował koniec pewnej epoki i otwarcie nowego rozdziału w historii tego miejsca.

Początek roku 2022 przyniósł nadzieję na odrodzenie. Obiekt został zakupiony przez nowego właściciela, który ogłosił plany rozbiórki dawnej galerii i budowy kompleksu nowoczesnych budynków. Zanim jednak rozpoczęto prace rozbiórkowe, w marcu 2022 roku Kraków Plaza odegrała jeszcze jedną, niezwykle ważną rolę. Stała się punktem pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz noclegownią. Ostatecznie, w 2023 roku, budynek został rozebrany.

Plaza Nova nie powstanie? Strabag chce sprzedać teren

We wrześniu 2024 roku firma Strabag Real Estate, zapowiedziała realizację wielofunkcyjnego kompleksu Plaza Nova. Jak przypomina "Gazeta Krakowska", miał on składać się z dwóch segmentów biurowo-usługowych o łącznej powierzchni najmu 23 000 mkw. oraz trzech obiektów hotelowo-usługowych. Deklarowano wówczas, że poszukiwania najemców już trwają, co budziło optymizm co do szybkiej realizacji projektu.

Wygląda na to, że ambitnej koncepcji nie uda się zrealizować. Teren po dawnej galerii pozostaje pusty, a inwestor ogłosił zamiar jego sprzedaży. Nie ma informacji na temat potencjalnego nabywcy, ani nowego pomysłu na zagospodarowanie.

- Spółka Strabag Real Estate podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości w Krakowie. Proces jest na wczesnym etapie. O wszelkich istotnych rozstrzygnięciach będziemy informować na bieżąco - przekazała "GK" Katarzyna Kołsut z firmy STRABAG Sp. z o.o. Real Estate Oddział Warszawa.

