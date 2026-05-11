W tym polskim mieście obowiązywał ruch lewostronny. Był spuścizną po zaborze

Kraków przez lata jeździł "po angielsku"

Mało kto o tym wie, ale w Krakowie przez długi czas kierowcy poruszali się lewą stroną jezdni. Nie był to przypadek ani lokalna ciekawostka, lecz efekt historycznych podziałów Polski.

Spuścizna po zaborze austriackim

Kraków znajdował się w zaborze austriackim, czyli w tzw. Galicji. To właśnie przepisy obowiązujące w monarchii austro-węgierskiej wpłynęły na organizację ruchu drogowego w mieście. W wielu regionach cesarstwa przez lata funkcjonował ruch lewostronny, który miał swoje korzenie jeszcze w dawnych zasadach poruszania się konno oraz organizacji transportu.

Kierowcy musieli zmienić przyzwyczajenia

W Krakowie ruch lewostronny utrzymywał się do 30 września 1922 roku. Dotyczyło to nie tylko samochodów, ale również komunikacji miejskiej. Tramwaje były przystosowane do jazdy według dawnych zasad, dlatego zmiana wymagała kosztownych modernizacji oraz reorganizacji ruchu.

Dla mieszkańców przejście na ruch prawostronny oznaczało konieczność zmiany codziennych przyzwyczajeń. Przestawienia wymagały skrzyżowania, oznakowanie oraz układ ulic. Władze miasta przygotowywały specjalne instrukcje i kampanie informacyjne, aby uniknąć chaosu na drogach.

Ślady dawnej historii widoczne na ulicach

Choć dziś po lewostronnym ruchu w Krakowie nie ma już śladu, historia pokazuje, jak mocno zabory wpłynęły na codzienne życie mieszkańców Polski. Różnice między dawnymi częściami kraju były widoczne jeszcze długo po odzyskaniu niepodległości - także na ulicach.

Gdzie obowiązuje ruch lewostronny?

Choć większość świata jeździ dziś prawą stroną drogi, ruch lewostronny nadal obowiązuje w wielu państwach. Najbardziej znane kraje z ruchem lewostronnym to m.in.: