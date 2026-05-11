Prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

Decyzja o dymisji zapadła z powodu niewłaściwego sposobu realizacji obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem.

Obowiązki dyrektora MOCAK-u przejął Grzegorz Kuźma, dotychczasowy wicedyrektor, który będzie zarządzał placówką do czasu wyłonienia nowego dyrektora.

Miszalski odwołał dyrektora MOCAK-u

Decyzja o zakończeniu współpracy z dotychczasowym szefem MOCAK-u, Adamem Budakiem, zapadła po dopełnieniu wszystkich wymaganych procedur prawnych. Prezydent miasta zasięgnął opinii zarówno związków zawodowych, jak i stowarzyszeń twórczych. Stosunek pracy z Adamem Budakiem zostanie rozwiązany z dniem 30 czerwca, po upływie okresu wypowiedzenia, choć formalnie funkcję dyrektora przestanie pełnić już 11 maja 2026 roku.

Oficjalną podstawą tak radykalnej decyzji jest ustalenie „niewłaściwego sposobu realizacji obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzania zespołem”. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, którego wyniki miały kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji, musiało ujawnić poważne uchybienia w sposobie kierowania placówką.

Prezydent Krakowa podkreśla, że podjęte działania mają na celu przede wszystkim zapewnienie stabilnego funkcjonowania tak ważnej instytucji, jaką jest MOCAK. Priorytetem jest wzmocnienie standardów organizacyjnych oraz stworzenie „bezpiecznych i właściwych warunków pracy” dla wszystkich zatrudnionych.

Kto zastąpi odwołanego dyrektora MOCAK-u?

Dla zachowania ciągłości pracy i uniknięcia paraliżu instytucji, prezydent Krakowa powierzył obowiązki dyrektora dotychczasowemu zastępcy, Grzegorzowi Kuźmie. Jest to rozwiązanie tymczasowe, mające zapewnić płynne przejście do czasu wyłonienia nowego, stałego szefa Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Grzegorz Kuźma, znany ze swojej dotychczasowej pracy w MOCAK-u, staje przed ogromnym wyzwaniem. Będzie musiał nie tylko utrzymać wysoki poziom artystyczny placówki, ale przede wszystkim przywrócić wewnętrzny spokój i uporządkować kwestie związane z zarządzaniem zespołem.