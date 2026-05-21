Łatwogang chce przejechać rowerem całą Polskę. Zbiera miliony dla chorego chłopca!

Start wyprawy Łatwoganga z Zakopanego

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, rowerowa eskapada ma ruszyć w piątek, 22 maja punktualnie o 16:00. Całe wydarzenie będzie transmitowane w internecie, a w jego trakcie internauci będą mogli wpłacać pieniądze na terapię genową dla chłopca. Organizatorzy podkreślają, że kuracja w Stanach Zjednoczonych pochłonie aż 15 milionów złotych, a brakuje wciąż około 12 milionów.

„Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (...) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa”

Piotr Hancke złożył swoim widzom zaskakującą deklarację. Streamer obiecał, że jeśli cel finansowy zostanie osiągnięty przed jego przyjazdem nad morze, to po niedługiej regeneracji wyruszy w drogę powrotną do Zakopanego, również na dwóch kółkach.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – z czym walczy Maks Tocki?

8-letni Maks Tocki cierpi na niezwykle rzadką wadę genetyczną, jaką jest dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD), powodująca nieodwracalny zanik mięśni. Twórcy internetowej zbiórki tłumaczą, że większość pacjentów z tym schorzeniem przestaje samodzielnie chodzić w okolicach 12. roku życia. Z upływem czasu choroba atakuje kolejne grupy mięśniowe, prowadząc do niezwykle ciężkich powikłań.

Nadzieją dla ośmiolatka jest nowatorska terapia genowa, którą można przeprowadzić w USA. Niestety, barierą jest niewyobrażalna cena procedury. Kluczowym czynnikiem jest również czas, ponieważ specjalistyczne leczenie dedykowane jest wyłącznie pacjentom w dobrej formie fizycznej.

Z danych udostępnionych na profilu zbiórki wynika, że od października ubiegłego roku udało się zebrać już przeszło 3 miliony złotych. Organizatorzy akcji zapewnili, że każda dodatkowa złotówka powyżej wyznaczonej kwoty zostanie przekazana na wsparcie innych potrzebujących dzieci.

Sukcesy poprzednich akcji charytatywnych Łatwoganga

Dla Piotra Hancke nie jest to pierwsze tak ogromne charytatywne przedsięwzięcie. W kwietniu tego roku Łatwogang poprowadził imponujący, ponad dziewięciodniowy stream, wspierając fundację Cancer Fighters. Dzięki zaangażowaniu widzów zebrano wówczas gigantyczną kwotę ponad 250 milionów złotych. W kulminacyjnym momencie transmisję oglądało ponad 1,5 miliona internautów.

W trakcie wiosennej akcji nie zabrakło licznych atrakcji, takich jak koncerty, licytacje i nietypowe wyzwania, w których brali udział goście związani z muzyką, sportem czy światem cyfrowym. Wyjątkowo poruszającym momentem tamtego wydarzenia było publiczne golenie głów, co miało stanowić wyraz wsparcia dla pacjentów oddziałów onkologicznych.

Impulsem do zorganizowania kwietniowej zbiórki był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”. Został on stworzony przez rapera Bedoesa 2115 oraz Maję Mecan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Cały zysk z piosenki oraz przychody ze streamu zostały przekazane na rzecz pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi.