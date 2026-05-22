Łatwogang dla małego Maksia przejedzie na rowerze całą Polskę. Gdzie oglądać transmisję?

Adrian Teliszewski
2026-05-22 13:53

Piotr Hancke, szerzej znany jako Łatwogang, influencer i streamer, który niedawno zelektryzował Polskę rekordową zbiórką charytatywną dla fundacji Cancer Fighters, znów zaskakuje! Tym razem cel jest równie szczytny, a wyzwanie jeszcze bardziej ekstremalne. Łatwogang zapowiedział, że wyruszy w podróż rowerem przez całą Polskę, z Zakopanego do Gdańska, aby zebrać pieniądze na leczenie dla ośmioletniego Maksia Tockiego.

  • Influencer Łatwogang (Piotr Hancke) rozpoczyna w piątek (22 maja) o godz. 16 charytatywny przejazd rowerem z Zakopanego do Gdańska.
  • Celem akcji jest zebranie 12 mln zł na terapię genową dla 8-letniego Maksa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a.
  • Przejazd będzie transmitowany na żywo w internecie; jeśli uda się zebrać brakujące 12 mln zł, Łatwogang po krótkim odpoczynku wróci rowerem do Zakopanego.
  • Jest to kolejna duża akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga; w kwietniu zebrał on ponad 250 mln zł dla fundacji Cancer Fighters podczas 9-dniowego streamu.

Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska: Cel? Uratować życie Maksia

Wyjątkowa akcja rozpocznie się już w piątek (22 maja) o godzinie 16:00. Łatwogang, wyruszy spod Giewontu, by dotrzeć nad Bałtyk, pokonując tysiące kilometrów na rowerze. Jak poinformował w mediach społecznościowych, cała podróż będzie relacjonowana na żywo w internecie, a widzowie będą mogli na bieżąco śledzić postępy influencera. Podczas tej niezwykłej transmisji prowadzona będzie intensywna zbiórka charytatywna na rzecz ośmioletniego Maksa Tockiego. Koszt terapii genowej dla chłopca, dostępnej w Stanach Zjednoczonych, to astronomiczne 15 milionów złotych. Mimo heroicznych wysiłków, do tej pory udało się zebrać nieco ponad 3 miliony złotych, co oznacza, że nadal brakuje aż 12 milionów złotych.

- Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (...) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa – poinformował Łatwogang w opublikowanym nagraniu.

Jego determinacja jest ogromna – zapowiedział, że jeśli przed dotarciem do Gdańska uda się zebrać całą kwotę, po krótkim odpoczynku wróci rowerem do Zakopanego, co tylko podkreśla skalę jego zaangażowania.

Łatwogang zaszokował cały świat. Ponad 250 milionów w 9 dni

W kwietniu bieżącego roku Łatwogang prowadził trwający ponad dziewięć dni internetowy stream, którego celem było wsparcie fundacji Cancer Fighters. Efekt był oszałamiający: udało się zebrać ponad 257,5 miliona złotych, co stanowi absolutny rekord w historii polskich zbiórek internetowych. W szczytowym momencie transmisję oglądało jednocześnie ponad 1,5 miliona osób.

Podczas tamtej akcji odbywały się koncerty, emocjonujące licytacje i liczne wyzwania, w których brali udział zaproszeni goście ze świata muzyki, sportu i internetu. Jednym z najbardziej wzruszających momentów było golenie głów w geście solidarności z osobami chorującymi onkologicznie. Impulsem do organizacji poprzedniej zbiórki był poruszający utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” nagrany przez rapera Bedoesa 2115 i podopieczną fundacji Cancer Fighters, Maję Mecan. Dochód z piosenki oraz środki ze streamu zostały w całości przeznaczone na wsparcie osób walczących z rakiem.

