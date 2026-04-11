Lotnisko szuka testerów na nocną zmianę. Zostań "udawanym pasażerem"!

Kraków Airport testuje strefę odlotów

Pomiędzy 22:00 a 02:00 w nocy z 28 na 29 kwietnia port lotniczy w podkrakowskich Balicach zrealizuje próby nowo utworzonej strefy Pre-Boarding Zone. Znajduje się ona w przestrzeni dawnego terminala towarowego, który przeszedł gruntowną modernizację. To właśnie w tym miejscu niezbędni okażą się "pasażerowie testowi", zanim z obiektu zaczną korzystać prawdziwi turyści.

Rzeczniczka krakowskiego lotniska, Monika Chylaszek, zaznacza, że przed pełnym uruchomieniem operacyjnym nowa infrastruktura wymaga dokładnej weryfikacji w warunkach maksymalnie zbliżonych do codziennego funkcjonowania portu.

– Szukamy chętnych, którzy wcielą się w rolę pasażerów i pomogą nam sprawdzić nową przestrzeń w praktyce – wyjaśnia.

Jak zostać testerem na lotnisku w Krakowie?

Władze portu lotniczego zapraszają do współpracy wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i legitymują się aktualnym dokumentem tożsamości. Formularz zgłoszeniowy udostępniono na oficjalnej witrynie internetowej krakowskiego lotniska. Nabór ochotników potrwa do 21 kwietnia włącznie.

Wybrani kandydaci będą musieli pokonać pełną trasę, jaką standardowo przebywa podróżny przed wylotem. Zadanie obejmuje wejście do budynku, zaliczenie niezbędnych procedur kontrolnych oraz zajęcie miejsca w świeżo oddanej do użytku poczekalni. Głównym założeniem tej nocnej operacji jest wnikliwa ocena systemów informatycznych, czytelności tablic kierunkowych, a także ogólnego ruchu i komfortu podróżnych.

Tymczasowy terminal Non-Schengen w Balicach

Prace adaptacyjne w dawnym budynku przeznaczonym do obsługi frachtu rozpoczęły się w lipcu 2025 roku. Ich rezultatem jest nowoczesna, choć działająca tymczasowo, poczekalnia dla pasażerów opuszczających strefę Schengen. Obiekt zyskał sześć nowych bramek i został zintegrowany z głównym budynkiem odpraw na wysokości pierwszego piętra.

Realizacja tego projektu ma strategiczne znaczenie dla utrzymania płynności ruchu lotniczego w okresie rozbudowy centralnej części krakowskiego portu. Przedstawiciele lotniska zaznaczają, że udostępnienie dodatkowych metrów kwadratowych znacząco zredukuje zatory i poprawi komfort podróżnych w momentach największego nasilenia lotów.

Kosztowna inwestycja

Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Mostostal Warszawa SA, a całkowity koszt prac budowlanych sięga 28,6 miliona złotych brutto. Jest to zaledwie wstęp do potężnej metamorfozy krakowskiego portu, która ostatecznie ma podnieść jego przepustowość do imponujących 19 milionów podróżnych każdego roku.

Port lotniczy w Balicach niezmiennie utrzymuje pozycję lidera wśród regionalnych lotnisk i zajmuje drugie miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. W minionym, 2025 roku skorzystało z niego bezprecedensowe 13,2 miliona osób, natomiast szacunki na obecny sezon zakładają osiągnięcie progu 15 milionów. W ramach letniej siatki połączeń podróżni mogą wybierać spośród 173 tras do 39 państw, oferowanych przez 30 różnych przewoźników.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie? Pytanie 1 z 10 Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się w Łodzi w Lublinie w Lizbonie Następne pytanie