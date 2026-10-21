Łukasz Gibała zaskoczył decyzją w sprawie zastępców. Nie wykorzystał wszystkich możliwości!

Nowy prezydent Krakowa wskazał trzech zastępców

W środę, 21 października, poznaliśmy nazwiska nowych wiceprezydentów Krakowa. Łukasz Gibała poinformował, że do jego grona współpracowników dołączą Elżbieta Kois-Żurek, Jan Hoffman oraz Karol Wałachowski. Tym samym polityk dotrzymał obietnicy złożonej przed zaprzysiężeniem, kiedy deklarował szybkie zaprezentowanie osób, z którymi będzie kierował miastem.

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Tak obiecywałem, dzień po zaprzysiężeniu przedstawiam państwu osoby, z którymi wspólnie będę zarządzał Krakowem. Być może część państwa jest zdziwiona, że razem ze mną są to cztery osoby, bo jak państwo wiecie, ustawa mówi o tym, że maksymalnie w takim mieście jak Kraków prezydent może mieć czwórkę zastępców. Ja podjąłem jednak decyzję, że będą to trzy osoby – powiedział Gibała.

Przypomnijmy, że Gibała oficjalnie przejął stery w Krakowie we wtorkowy wieczór, tuż po tym, jak złożył ślubowanie w obecności krakowskich radnych. Jego zwycięstwo w drugiej turze przedterminowych wyborów przypieczętował wynik na poziomie 62,12 procent poparcia.

Podczas środowego briefingu włodarz odniósł się do kwestii liczby powołanych wiceprezydentów. Choć prawo zezwala na mianowanie aż czterech zastępców, nowy prezydent ograniczył tę liczbę do trzech osób.

Karol Wałachowski wiceprezydentem Krakowa

To postać doskonale znana w otoczeniu Gibały – od dłuższego czasu współpracuje ze środowiskiem zrzeszonym wokół inicjatywy Kraków dla Mieszkańców. Jako dyrektor programowy tego stowarzyszenia współtworzył miejskie koncepcje i rozwiązania proponowane przez nowego prezydenta.

Dla mnie wielka radość i też wielka odpowiedzialność. Mam takie poczucie, że Kraków w wielu wymiarach potrzebuje w końcu wejść w XXI wiek – powiedział Wałachowski.

Jan Hoffman w zespole Gibały. Zrezygnował z własnego startu

Na stanowisko wiceprezydenta powołano również Jana Hoffmana. Ten z wykształcenia prawnik do tej pory kierował Radą i Zarządem Dzielnicy I Stare Miasto. Jego polityczna droga do gabinetu zastępcy prezydenta prowadziła przez wycofanie własnej kandydatury z wyścigu o fotel włodarza miasta jeszcze przed pierwszą turą głosowania – wówczas oficjalnie przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale.

Warto dodać, że Hoffman mocno angażował się w działania referendalne, które finalnie doprowadziły do odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa.

Elżbieta Kois-Żurek zajmie się polityką społeczną i edukacją

Trzecią wiceprezydentką została Elżbieta Kois-Żurek. To osoba z ogromnym, ponad dwudziestoletnim stażem pracy w samorządzie, która specjalizuje się głównie w kwestiach pomocy i polityki społecznej.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. kierując Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia w krakowskim magistracie w latach 2018–2024. W jej gestii leżała wówczas organizacja wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz innych mieszkańców wymagających opieki.

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Łukasza Gibały, Elżbieta Kois-Żurek weźmie na siebie odpowiedzialność za miejskie zdrowie, edukację oraz właśnie politykę społeczną.

Jestem związana z samorządem od 2003 roku. Faktycznie zaczynałam od tych najniższych szczebli, aż obecnie miałam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Powierzono mi potężną odpowiedzialność za politykę społeczną, edukację, mieszkalnictwo, w tym również zdrowie. To są potężne wyzwania, przede wszystkim związane, jak państwo wiecie, z demografią, ponieważ społeczeństwo się starzeje. Coraz mniej mamy młodych osób w Krakowie. Musimy szybko znaleźć rozwiązania systemowe, tak aby za 25 lat Kraków był miastem dobrym, troskliwym, zapewniającym wsparcie osobom, które tego wsparcia potrzebują. Myślę, że to będzie jedno z głównych zadań, jakie postawił przede mną pan prezydent – powiedziała Elżbieta Kois-Żurek, cytowana podczas prezentacji.