Sztuczna inteligencja zmienia film na oczach widzów. Science & Technology Film Festival przyciąga widzów

Jak widz wpływa na film? Eksperyment ART[of]ME

Czy to możliwe, aby widzowie modyfikowali produkcję z wygodnego fotela? W wiedeńskim Planetarium publiczność przekonała się, że tak, biorąc udział w innowacyjnym projekcie ART[of]ME. Krótkometrażowy obraz „MetaMorphosis” pokazano 16 października dwa razy. Podczas drugiego seansu film został zmieniony przez specjalny system wykorzystujący dane z czujników, internet oraz reakcje sali. W ten sposób publiczność na żywo uczestniczyła w procesie twórczym.

Druga edycja Science & Technology Film Festival wystartowała 15 października w Instytucie Polskim w Wiedniu. Zgromadzeni dyskutowali o tym, jak skutecznie opowiadać o innowacjach i nauce oraz w jaki sposób budować wiarę w wiedzę ekspertów. Zaprezentowano również film „Startup Glitch”, opowiadający o trudach przekształcania dobrych pomysłów w prężne biznesy. Dokument pokazał także cienie tej branży, w której wielkie ambicje często przegrywają z rynkową rzeczywistością.

Kosmiczna muzyka na Księżycu i misje Apollo

Od 21 października uczestnicy będą gromadzić się w Krakowskim Parku Technologicznym. Pierwszy dzień zostanie poświęcony tematyce kosmicznej, ale z nieco innej perspektywy niż wielkie rakiety i odkrycia. „Songs of Apollo” w reżyserii Kevina White’a to opowieść o muzyce, która towarzyszyła astronautom w trakcie księżycowych misji. Film ukaże niecodzienne spojrzenie na podboje kosmosu, a po seansie odbędzie się spotkanie z twórcą. Tego wieczoru wyświetlone zostaną też „Edge of Space” Jeana de Meurona i „Odyssey” Aviego Belkina. Na finał zaplanowano pokaz „Marzycielek” Billa Guttentaga, które nawiązują do losów afgańskich nastolatek zajmujących się konstruowaniem robotów.

Sztuczna inteligencja jako bohater i narzędzie w filmie

W programie na 22 października główną rolę zagra AI, zarówno jako temat, jak i narzędzie twórcze. Widzowie zobaczą produkcję „AI’s Favorite Actress” Marka Suchenii oraz premiery światowe – „AI’m” Karoliny Biedrowskiej oraz „God Mode” Patrycji Pulit i Wiktora Obroka. Z ekipą odpowiedzialną za „God Mode” będzie można spotkać się po projekcji. Twórcy filmowi z tego pasma będą również uczestniczyć w panelu dyskusyjnym „Kino i AI: fikcja czy ostrzeżenie?”. Oprócz tego blok „Artificial Worlds” zaprezentuje możliwości generatywnych narzędzi w kinie, co pozwoli na ocenę technologii, która coraz odważniej wkracza w światowej klasy realizacje filmowe.

Autor: Science & Technology Film Festival/ Materiały prasowe

Kino gatunkowe z gwiazdami: Stephen King i Sam Rockwell

Festiwal oferuje też atrakcje dla fanów mocniejszych gatunków filmowych, którzy preferują fabułę nad filmy dokumentalne. W programie 23 października znalazł się „Wielki Marsz” Francisa Lawrence’a, oparty na prozie Stephena Kinga. Dodatkowo będzie można obejrzeć „Baw się dobrze i przeżyj” Gore’a Verbinskiego z Samem Rockwellem – obraz łączący akcję, czarną komedię i science fiction. W przerwie między filmami o polskim kinie gatunkowym porozmawiają Jacek Beler, Piotr Biedroń i Eryk Lubos. Planowane są również projekcja dokumentu „Zmarli uczą żywych” Joanny Stempień oraz dyskusja z twórcami Smart TUBE pt. „Nauka czy zasięgi?”, prowadzona przez Grzegorza Zasępę.

Technologie, polski atom i rola wody

Oprócz atrakcji kinowych przewidziano również spotkania na temat praktycznego wykorzystania nowych technologii w codziennym życiu. Wydarzenie Space Connect Summit (21 października) będzie poświęcone wpływowi innowacji kosmicznych na gospodarkę. Z kolei 22 października w centrum uwagi znajdą się transport, rolnictwo i polski sektor jądrowy. Dostępne będzie stoisko edukacyjne Ministerstwa Energii „Polski atom”. 23 października, w ramach „Water Connect | Polska Woda 4.0”, odbędzie się panel poświęcony relacjom między wodą, energią a bezpieczeństwem.

Krakowski Park Technologiczny zaprasza za darmo

Science & Technology Film Festival zawita do Krakowa w dniach 21-24 października. Główna część pokazów i paneli zaplanowana jest do 23 października w Krakowskim Parku Technologicznym, przy ul. Podole 60. Wszystkie punkty programu są darmowe. Z pełnym harmonogramem można zapoznać się na stronie sciencefilmfestival.pl.