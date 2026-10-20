Nowy mural w Krakowie na cześć Andrzeja Wajdy. Żona reżysera nie kryje zachwytu

"Wajda czarno na białym." Taki tytuł nosi nowy krakowski mural na cześć reżysera, którego odsłonięcie miało miejsce 20 października. Autorem jest Bartosz Podlewski. Malowidło ścienne utrzymano w minimalistycznej, monochromatycznej stylistyce, która przełamana jest realistycznym wizerunkiem Andrzeja Wajdy z Kamerą.

- Mnie się bardzo podoba - mówi Krystyna Anna Zachwatowicz-Wajda, żona reżysera. - Dobrze, że jest czarno-biała i wyrazista.

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To jeden z wielu projektów na cześć mistrza, które powstały w tym roku. To dlatego, że z okazji jego 100. urodzin obchodzimy Rok Andrzeja Wajdy. Mural zobaczyć można przy alei Kijowskiej.

Andrzej Wajda (1926–2016) był jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych i teatralnych, współtwórcą Polskiej Szkoły Filmowej. W swojej twórczości często podejmował tematy związane z historią Polski, wojną, narodową tożsamością i trudnymi wyborami moralnymi. Do jego najbardziej znanych filmów należą „Pokolenie”, „Kanał” i „Popiół i diament”, a także „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru” i „Katyń”. Cztery jego filmy otrzymały nominacje do Oscara, a sam reżyser został uhonorowany statuetką Akademii za całokształt twórczości w 2000 roku