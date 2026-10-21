Nowy prezydent Krakowa zapowiada zmiany. Łukasz Gibała to chce zrobić jako pierwsze!

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-21 12:17

Tuż przed 9:00 Łukasz Gibała przekroczył próg magistratu, rozpoczynając urzędowanie jako nowy prezydent Krakowa. Jego priorytetem są szybie zmiany, a już na najbliższej sesji zaproponuje radnym obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Oficjalne powołanie na to stanowisko miało miejsce 20 października wieczorem.

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Zanim Łukasz Gibała przekroczył próg swojego nowego gabinetu, przed krakowskim urzędem czekali na niego najbliżsi współpracownicy. Wśród nich znaleźli się Michał Starobrat, miejski radny z klubu Kraków dla Mieszkańców, oraz Jan Hoffman. Ten ostatni to jeden z kluczowych organizatorów niedawnego referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego, a obecnie poważny kandydat na stanowisko wiceprezydenta Krakowa.

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Dzisiaj będzie bardzo intensywny dzień, przed nami sesja rady miast, na której będziemy dyskutowali o obniżeniu cen komunikacji miejskiej, to jest moja obietnica przywrócenie do poprzedniej taryfy i oczywiście zrobimy tak, żeby to jak najszybciej weszło w życie. Dziś także ogłosimy nazwiska wiceprezydentów. Muszę też porozmawiać z dyrektorami wydziałów. Jestem pełen chęci do pracy, dziś będziemy także rozmawiać o przyszłorocznym budżecie, bo to jest ten moment, prace już się rozpoczęły. To jest duże wyzwanie, bardzo jestem ciekaw na ten moment ile wynosi dziura budżetowa na przyszły rok. Także w najbliższym czasie poinformujemy jaka jest skala finansowych zagrożeń – powiedział nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała.

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Prezydent podkreślił również, że ma nadzieję na konstruktywną współpracę ze wszystkimi klubami w radzie miasta. Zgodnie z jego zapowiedziami, jeszcze dziś (21 października) po południu ujawnione zostaną nazwiska osób, które obejmą stanowiska jego zastępców.

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