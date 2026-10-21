Nowy prezydent Krakowa zapowiada zmiany. Łukasz Gibała to chce zrobić jako pierwsze!

Nowy gospodarz Krakowa wkracza do akcji

Zanim Łukasz Gibała przekroczył próg swojego nowego gabinetu, przed krakowskim urzędem czekali na niego najbliżsi współpracownicy. Wśród nich znaleźli się Michał Starobrat, miejski radny z klubu Kraków dla Mieszkańców, oraz Jan Hoffman. Ten ostatni to jeden z kluczowych organizatorów niedawnego referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego, a obecnie poważny kandydat na stanowisko wiceprezydenta Krakowa.

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Dzisiaj będzie bardzo intensywny dzień, przed nami sesja rady miast, na której będziemy dyskutowali o obniżeniu cen komunikacji miejskiej, to jest moja obietnica przywrócenie do poprzedniej taryfy i oczywiście zrobimy tak, żeby to jak najszybciej weszło w życie. Dziś także ogłosimy nazwiska wiceprezydentów. Muszę też porozmawiać z dyrektorami wydziałów. Jestem pełen chęci do pracy, dziś będziemy także rozmawiać o przyszłorocznym budżecie, bo to jest ten moment, prace już się rozpoczęły. To jest duże wyzwanie, bardzo jestem ciekaw na ten moment ile wynosi dziura budżetowa na przyszły rok. Także w najbliższym czasie poinformujemy jaka jest skala finansowych zagrożeń – powiedział nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała.

Gibała liczy na współpracę. Czas na nowe nominacje

Prezydent podkreślił również, że ma nadzieję na konstruktywną współpracę ze wszystkimi klubami w radzie miasta. Zgodnie z jego zapowiedziami, jeszcze dziś (21 października) po południu ujawnione zostaną nazwiska osób, które obejmą stanowiska jego zastępców.