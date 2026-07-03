Małopolska kryje wieś Cystersów. Poznaj tą piękną miejscowość, dom piewcy Gorców! [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-07-03 21:00

Małopolska uchodzi za najpiękniejszy krajobrazowo obszar w Polsce. Region ten słynie zarówno z zachwycających pejzaży, jak i unikalnych zabytków, które kuszą podróżnych z Polski i zza granicy. Wiele z tych atrakcji rozlokowanych jest w niewielkich miejscowościach, stanowiących prawdziwe skarby na małopolskiej mapie. Przykładem takiej wsi jest Poręba Wielka, leżąca w gminie Niedźwiedź, w powiecie limanowskim. Właśnie tam mieści się siedziba Gorczańskiego Parku Narodowego. Wśród najcenniejszych zabytków we wsi wymienić można kompleks dworski oraz Muzeum Biograficzne Władysława Orkana „Orkanówka”, które gromadzi pamiątki po tym sławnym pisarzu okresu Młodej Polski. Jak prezentuje się ten wyjątkowy zakątek? Sprawdźcie w naszym materiale.

Poręba Wielka to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś należała do zakonu Cystersów

Poręba Wielka jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w w powiecie limanowskim, w gminie Niedźwiedź, u północnych podnóży Gorców, w dolinie potoku Porębianka i jego dopływu, potoku Koninka. Miejscowość stanowi punkt wypadowy w Gorce, między innymi na Turbacz, Obidowiec i Suhorę. Jest siedzibą Gorczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się w również obserwatorium astronomiczne na Suhorze. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, w Porębie Wielkiej mieszka 2 425 osób, z czego 49 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Historia Poręby Wielkiej sięga prawdopodobnie końcówki XIII wieku, kiedy funkcjonowała jako osada. Nazwa wsi wywodzi się od wyrąbanego kawałka puszczy, a niektóre źródła wskazują, że założyli ją wyrębnicy. Możliwe, że powstała jako przystanek noclegowy na przebiegającym tędy szlaku handlowym z Krakowa na Spisz. U swych początków Poręba Wielka była własnością zakonu Cystersów ze Szczyrzyca. To właśnie duchowni wystarali się o jej lokację na prawie niemieckim. Pierwsza oficjalna wzmianka o wsi pochodzi z 1380 roku. Wówczas wyrokiem sądu królewskiego tamtejsze ziemie zostały odebrane zakonnikom i włączone do dóbr królewskich Ludwika Węgierskiego.

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Poręba Wielka słynie z niezwykle pięknych zabytków. Najważniejszym jest Muzeum Biograficzne Władysława Orkana „Orkanówka”, gromadzące i przechowujące pamiątki związane z wybitnym młodopolskim pisarzem. Orkanówka została wzniesiona w modnym na początku XX wieku stylu witkiewiczowskim (zakopiańskim), według projektu generała Andrzeja Galicy z Zakopanego, przyjaciela Władysława Orkana. W 1979 roku utworzono w niej muzeum. Jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Ponadto do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego wpisane są: zespół dworski, w którego skład wchodzą: dwór (spalony 1945), oficyna dworska (spalona 1945) oraz park podworski Wodzickich.

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Władysław Orkan – piewca Gorców z Poręby Wielkiej

Władysław Orkan, a właściwie Franciszek Ksawery Smaciarz, to postać nierozerwalnie związana z Porębą Wielką. Urodził się tu w 1875 roku w ubogiej, góralskiej rodzinie. W 1898 roku, wraz z matką i rodzeństwem, przyjął nazwisko Smreczyński, nawiązujące do rodowego nazwiska matki. Jako twórca zasłynął jednak pod pseudonimem Orkan. W swojej twórczości – poezji, dramatach i powieściach – z pasją opisywał piękno gorczańskiej przyrody oraz trud życia na polskiej wsi, czym zasłużył sobie na miano „piewcy Gorców”.

Jego życie osobiste naznaczone było rodzinnymi tragediami. Ożenił się z Marią Zwierzyńską, która zmarła na gruźlicę, gdy ich jedyna córka Zosia miała zaledwie trzy lata. Pisarz poślubił później Bronisławę Folejewską. W maju 1930 roku wyruszył do Krakowa, by odwiedzić ciężko chorą córkę. Niestety, nie zdążył do niej dotrzeć – zmarł na skutek wylewu krwi do mózgu. Zaledwie kilka tygodni później odeszła również Zosia. Orkan spoczął ostatecznie na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

"Orkanówka" – historia domu, który nigdy nie został w pełni ukończony

Budowę swojego domu, nazwanego później „Orkanówką”, pisarz rozpoczął w 1903 roku. Środki na ten cel pochodziły z honorarium, które otrzymał za popularną powieść „W Roztokach”. Willa, zaprojektowana w stylu witkiewiczowskim przez przyjaciela Orkana, architekta Andrzeja Galicę, powstawała przy wsparciu lokalnych rzemieślników. Pisarz wprowadził się do niej już w 1905 roku, choć budynek nie był jeszcze w pełni gotowy.

Ciągłe problemy finansowe sprawiły, że „Orkanówka” w rzeczywistości nigdy nie została ukończona za życia twórcy. Piętro pozostało niewykończone, a sam dom nie był ocieplony, przez co surowe gorczańskie zimy rodzina Orkana często spędzała u przyjaciół lub siostry w Zakopanem. Po śmierci pisarza willa przeszła w ręce rodziny jego drugiej żony. Z czasem budynek niszczał, a spadkobierców nie było stać na kosztowne remonty. W 1973 roku dom został sprzedany gminie Niedźwiedź, a sześć lat później oficjalnie otwarto w nim muzeum.

Co można zobaczyć w Muzeum Władysława Orkana?

Do „Orkanówki” prowadzi malownicza aleja jaworowa, której drzewa zasadził sam pisarz w podzięce za szczęśliwy powrót z I wojny światowej. Tuż obok stoi kapliczka ufundowana w tej samej intencji przez jego matkę, Katarzynę. Wnętrze muzeum zachowało oryginalny układ pomieszczeń i autentyczne wyposażenie, które pozwala poczuć atmosferę domu z początku XX wieku. Zwiedzający mogą zobaczyć między innymi gabinet z biblioteką pisarza, jego sypialnię oraz pokój matki.

Wśród eksponatów znajdują się liczne pamiątki po Orkanie: jego rękopisy, pianino, a nawet dwa obrazy jego autorstwa. Muzeum gromadzi również cenne zbiory etnograficzne, w tym sprzęty typowe dla górali zagórzańskich, dawną ceramikę rabczańskich garncarzy oraz urządzenia do obróbki lnu. Szczególną uwagę przykuwa zabytkowa kuchnia z drewnianymi naczyniami i kredensem datowanym na 1867 rok, która doskonale oddaje realia życia w gorczańskiej chacie.

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