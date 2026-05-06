Małopolska poważnie zagrożona pożarami. Kiedy będzie padać?

Adrian Teliszewski
2026-05-06 13:48

W Małopolsce występuje wysokie zagrożenie pożarowe. W związku z tym ryzykiem mieszkańcy otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. - Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie - przestrzegają służby. Na szczęście synoptycy przewidują, że wkrótce w Małopolsce będzie w końcu padał deszcz.

Autor: Ylvers, IMGW/ Pixabay.com
  • W Małopolsce obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe, a mieszkańcy otrzymują alerty RCB.
  • Służby apelują o zachowanie ostrożności i nieużywanie ognia w lasach oraz ich sąsiedztwie.
  • Synoptycy prognozują deszcz w Małopolsce, co powinno zmniejszyć ryzyko pożarów.

Wysokie zagrożenie pożarowe w Małopolsce

Trwa koszmar mieszkańców Lubelszczyzny, gdzie rozpętało się istne pandemonium związane z pożarem lasów. Czy w Małopolsce może dojść do podobnej sytuacji? Niestety sytuacja hydrologiczna jest bardzo zła. Na większości terytorium Małopolski obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Mieszkańcy otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związane z ryzykiem pożarowym.

Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie - brzmi komunikat służb.

Brak opadów nie tylko ekstremalnie zwiększył ryzyko pożarowe, ale spowodował również suszę. Z danych IMGW wynika, że w Małopolsce najgorsza sytuacja panuje na północ od Krakowa. Susza martwi szczególnie rolników, bo może spowodować radykalne zmniejszenie zbiorów. Z czasem taki scenariusz odbiłby się również na konsumentach, ponieważ mniejsze plony, to wyższe ceny płodów rolnych w sklepach.

Kiedy będzie padać w Małopolsce?

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, kluczowym dla Małopolski dniem będzie czwartek, 7 maja. To właśnie wtedy notuje się największe prawdopodobieństwo wystąpienia długo wyczekiwanych opadów. Niestety deszczowi mają towarzyszyć wyładowania atmosferyczne. W związku z tym od czwartku godz. 7.30 do piątku, 8 maja godz. 7.30 w południowej i wschodniej części województwo będzie obowiązywał żółty alert pogodowy związany z burzami.

