Śmierć 5-latki pod Tarnowem. Na dziecko zawaliła się budowana wiata garażowa

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 3 października w godzinach przedpołudniowych.

Pięciolatka doznała rozległych obrażeń, gdy zawalił się na nią dach powstającej konstrukcji, po czym natychmiast przewieziono ją do tarnowskiej lecznicy.

Funkcjonariusze policji dokładnie badają przyczyny dramatu, a z pierwszych ustaleń wynika, że opiekunowie dziecka byli całkowicie trzeźwi.

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Koszmar rozegrał się w okolicach godziny 11 na terenie prywatnej działki w powiecie tarnowskim. Trwały tam roboty związane ze wznoszeniem drewnianego zadaszenia garażowego. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn budowla nagle się przewróciła i spadła wprost na przebywające na zewnątrz dziecko. W wyniku tego zdarzenia dziewczynka odniosła bardzo rozległe obrażenia ciała.

Do akcji ratunkowej natychmiast ruszyły wszystkie dostępne służby. Na miejscu błyskawicznie zameldowały się zastępy straży pożarnej, policyjne patrole oraz załogi dwóch karetek pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Poszkodowana pięciolatka trafiła pod opiekę specjalistów z tarnowskiego szpitala. Zespoły medyczne przez wiele godzin prowadziły heroiczną walkę, aby przywrócić jej funkcje życiowe. Z czasem pojawiły się jednak najgorsze z możliwych informacji. Jak poinformowali dziennikarze radia RMF FM, obrażenia odniesione w wyniku wypadku okazały się na tyle poważne, że życia dziecka ostatecznie nie zdołano uratować.

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Mundurowi zebrali już pierwsze informacje dotyczące okoliczności tego makabrycznego zdarzenia. Wynika z nich, że prace przy budowie konstrukcji garażowej prowadził bezpośrednio ojciec dziewczynki. Służby dochodzeniowo-śledcze wciąż sprawdzają, z jakiego powodu drewniane elementy oderwały się i spadły na ziemię. Z oficjalnych komunikatów policji jednoznacznie wynika, że w chwili tragedii oboje rodzice pięciolatki nie znajdowali się pod wpływem alkoholu.