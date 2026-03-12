Marian Koral spoczął w rodzinnym grobowcu. Poruszające słowa na pogrzebie

W środę, 11 marca, mieszkańcy Nowego Sącza pożegnali Mariana Korala, wybitnego biznesmena i współtwórcę potęgi rodzinnej firmy lodziarskiej. 74-letni przedsiębiorca zmarł w niedzielę, 8 marca. O godzinie 13:00 w kościele pw. Ducha Świętego odprawiono nabożeństwo żałobne. W jego trakcie wspominano dokonania zmarłego, jego silne więzi z lokalnym środowiskiem oraz niezwykły szacunek, jakim darzył swoich pracowników i współpracowników. Przemawiający podczas liturgii duchowny poruszył zgromadzonych, opowiadając o wartościach wyznawanych przez biznesmena.

– Nasz brat śp. Marian był człowiekiem wiary, ale wiedział, że sama wiara jest martwa i musi się przełożyć na miłość. Stawiał wymagania najpierw sobie, przede wszystkim sobie, a potem innym. Był człowiekiem wiary i wiedział, że ostateczny bilans miłości zawsze wychodzi dodatni. Ta miłość nakazywała mu wybaczać. Tu jest też drugi wymiar naszego brata Mariana. Był człowiekiem wspólnoty, najpierw tej małżeńskiej, którą przez 50 lat tworzył w związku z Marią – mówił kapłan podczas kazania.

Był niezwykle życzliwy dla załogi

Zmarłego z wielkim sentymentem wspominają także dawni podwładni, którzy przez lata z nim współpracowali. Jak podaje portal "Super Express", jedna z zatrudnionych w firmie kobiet podkreśla wyjątkowy charakter Mariana Korala.

- Pamiętam też pewnego miesiąca dostałam trzy pensje wypłaty za to, że sama pracowałam na zmianie, bo dwie koleżanki tego dnia akurat się rozchorowały. A gdy spodziewałam się dziecka zaproponował, że mi da wózek, bo jego brat miał sklep z wózkami, a wtedy dostać wózek było bardzo trudno. Taki dobry był dla wszystkich pracowników i wszyscy to pamiętają – wspomina.

Warto dodać, że prezydent RP zdecydował się uhonorować zmarłego biznesmena pośmiertnie, przyznając mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Monumentalny grobowiec Koralów pokryty kwiatami

Po zakończeniu ceremonii w kościele, żałobnicy udali się na cmentarz, gdzie przy okazałym grobowcu rodziny Koral złożono niezliczoną ilość wieńców i wiązanek. Imponujący monument, wyróżniający się kolumnami i figurami aniołów, niemal zniknął pod ciężarem kwiatowych kompozycji. Przynieśli je bliscy, przyjaciele, współpracownicy oraz delegacje różnych organizacji. Wśród darów przeważały czerwone róże i zielone gałązki z szarfami pełnymi kondolencji. Nie zabrakło również wyrazów pamięci od załogi firmy i kontrahentów, a także wieńca nadesłanego przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego.