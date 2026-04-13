Marsz Żywych 2026 w Oświęcimiu. Tysiące ludzi upamiętni ofiary Zagłady

14 kwietnia 2026 roku w Oświęcimiu i Brzezince odbędzie się Marsz Żywych, organizowany przez International March of the Living, upamiętniający ofiary Zagłady.

Uczestnicy przejdą trasę z Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau; spodziewanych jest 6,5 do 7 tysięcy osób, w tym około 700 młodych Polaków.

W godzinach 8:00–20:00 w Oświęcimiu i Brzezince wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach Więźniów Oświęcimia, Stanisławy Leszczyńskiej, Męczeństwa Narodów i Ofiar Faszyzmu.

Marsz Żywych to międzynarodowy projekt edukacyjny z 38-letnią historią, którego celem jest poznawanie historii polskich Żydów i spotkania z Polakami uhonorowanymi tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

We wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, Oświęcim i Brzezinka staną się centrum uwagi międzynarodowej społeczności, ze względu na odbywają się tam Marsz Żywych. To coroczne wydarzenie, organizowane przez International March of the Living, ma na celu upamiętnienie ofiar Zagłady i edukowanie kolejnych pokoleń o tragicznych wydarzeniach Holokaustu. Uczestnicy wyruszą spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz I, a następnie przejdą do Auschwitz II-Birkenau, gdzie zaplanowano główną ceremonię. Uroczystość ta tradycyjnie zbiega się z Dniem Pamięci o Ofiarach Zagłady – Jom Ha-Szoa, który w tym roku wypada właśnie 14 kwietnia.

Muzeum Auschwitz szacuje, że w tegorocznym marszu weźmie udział od 6,5 do 7 tysięcy osób. Początkowo organizatorzy spodziewali się około 8 tysięcy uczestników, jednak, jak podaje Muzeum Auschwitz, część grup żydowskich spoza Europy zrezygnowała z przyjazdu z uwagi na obecną sytuację polityczną. Mimo to, liczba uczestników pozostaje imponująca, a wśród nich znajdzie się około 700 młodych Polaków, co podkreśla uniwersalny charakter pamięci o Holokauście i zaangażowanie młodego pokolenia w podtrzymywanie tej pamięci.

Utrudnienia w ruchu w Oświęcimiu: Sprawdź objazdy!

W związku z organizacją Marszu Żywych 2026, mieszkańcy Oświęcimia i okolic muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. W godzinach od 8:00 do 20:00 wstrzymany zostanie ruch na kilku ulicach. Całkowicie zamknięte będą: ulica Więźniów Oświęcimia (na odcinku od ul. Obozowej do ul. Legionów), ulica Stanisławy Leszczyńskiej, ulica Męczeństwa Narodów oraz ulica Ofiar Faszyzmu. Na innych ulicach miasta mogą wystąpić krótkotrwałe, ale uciążliwe utrudnienia, związane z przejazdem uczestników i służb zabezpieczających.

Dojazd do Brzezinki będzie możliwy alternatywnymi trasami, głównie ulicami Śląską i Spacerową w Babicach. Osoby zmierzające do Harmęż, Pław i Woli powinny zaplanować podróż przez Brzeszcze. Policja apeluje do kierowców o wybieranie tras alternatywnych, które całkowicie omijają Oświęcim i Brzezinkę, jeśli to tylko możliwe. - Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających marsz, które dokładają wszelkich starań, aby utrudnienia były jak najmniejsze – apelują mundurowi. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom oraz sprawnego przebiegu tak ważnego wydarzenia.

Marsz Żywych – projekt edukacyjny z 38-letnią historią

Marsz Żywych to nie tylko akt pamięci, ale przede wszystkim międzynarodowy projekt edukacyjny o ogromnym znaczeniu. W jego ramach Żydzi z różnych krajów – głównie uczniowie i studenci – odwiedzają miejsca Zagłady na ziemiach polskich. Celem jest nie tylko poznanie historii polskich Żydów, ale także spotkania z Polakami uhonorowanymi tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, co pozwala na budowanie mostów porozumienia i przełamywanie stereotypów.

Pierwszy Marsz Żywych odbył się w 1988 roku. Początkowo wydarzenie to organizowano co dwa lata, jednak od 1996 roku stało się coroczną tradycją. Na przestrzeni lat Marsz Żywych zgromadził dziesiątki tysięcy ludzi. W najliczniejszej edycji wzięło udział 20 tysięcy osób, reprezentujących delegacje z niemal 50 krajów. Na trasie marszu stawali prezydenci i premierzy Polski oraz Izraela, nobliści i duchowni różnych wyznań, co świadczy o globalnym zasięgu i prestiżu tego wydarzenia. Jest to żywa lekcja historii, która przypomina o konieczności pielęgnowania pamięci i sprzeciwu wobec wszelkich form nienawiści i dyskryminacji.