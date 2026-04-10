Przełom po 10 latach! Ruszają prace nad torem motocyklowym na Rybitwach

Projekt toru motocyklowo-samochodowego na Rybitwach to absolutny rekordzista pod względem opóźnień w realizacji krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2015 roku pomysł zdobył najwięcej głosów mieszkańców, jednak na drodze do realizacji stanął problem w postaci... braku dróg dojazdowych. Te nie zostały uwzględnione w projekcie, a jak się okazało - całość projektu, łącznie z budową dróg miałaby kosztować aż 6 razy więcej niż pierwotnie zakładano. Wszystko wskazuje jednak na to, że w końcu dojdzie do przełomu.

To jest duży krok, dlatego że to znaczy, że są pieniądze na to, żeby taki projekt zrobić. Docelowo wiem, że będą pieniądze i na realizację, ale ważne, że ten przetarg rusza, dlatego że jest to przetarg europejski i projekt budowlany będzie już bardzo dużym zobowiązaniem dla władz miasta, aby dokończyć całe zadanie - mówi Szczęsny Filipiak, współautor pomysłu toru na Rybitwach.

Chociaż na razie nie jest znany dokładny koszt budowy toru, to szacuje się, że kwota może sięgnąć blisko 30 milionów złotych.

Pamiętajmy, że dużą część tych pieniędzy pochłonie budowa drogi dojazdowej, która w zależności od tego jaki będzie miała standard, będzie zapewne wyznaczała jak duża będzie ta kwota potrzebna na całą inwestycję - dodaje Filipiak.

Nigdy nie wątpiłem, że należy dążyć, żeby taki tor powstał, choć wiem, że wielu ludzi dawno zwątpiło, nawet obraziło się wręcz na Budżet Obywatelski, nie mówiąc już o ludziach, którzy tego nie realizowali. Jest to na pewno duża radość, ale taka pełna radość będzie dopiero wtedy, jak postawimy pierwszy motocykl lub samochód na tym zbudowanym torze. Wiadomo, że projekt z pozwoleniem na budowę jeszcze nie przesądza na 100% o wszystkim, chociaż uważam, że jest to bardzo duży krok do przodu - komentuje.

Tor motocyklowo-samochodowy na Rybitwach ma służyć przede wszystkim do szkolenia kierowców. Jak mówi Szczęsny Filipiak - choć tor nie będzie ogromny, to ma być wymagający, tak by wszyscy którzy z niego będą korzystać mogli podnosić swoje kwalifikacje.