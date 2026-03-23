Matka z powiatu myślenickiego zostawiła dzieci i wyjechała za granicę

Zaskakujące zdarzenie miało miejsce na terenie województwa małopolskiego, a dokładnie w powiecie myślenickim. Funkcjonariusze policji podjęli tam interwencję w czwartek 19 marca 2026 roku, reagując na sygnał o małoletnich pozbawionych nadzoru dorosłych. Jako pierwszy o tych niepokojących doniesieniach napisał dziennik "Fakt".

Mundurowi weszli do budynku i natknęli się tam na dwoje dziewięcioletnich dzieci. Maluchy od razu wytłumaczyły, że na co dzień mieszkają pod tym adresem ze swoją mamą oraz starszym bratem. Jak się okazało, kobieta udała się na zagraniczny wyjazd w towarzystwie znajomej, planując powrót dopiero za kilka dni. Obowiązek pilnowania rodzeństwa spadł na dwunastolatka, którego w chwili przyjazdu patrolu w ogóle nie było w miejscu zamieszkania.

Skierowani na miejsce dzielnicowi nie opuścili posesji aż do całkowitego zabezpieczenia małoletnich i pełnego wyjaśnienia okoliczności.

Babcia przejęła opiekę nad małoletnimi. Sprawa trafi do sądu

Stróże prawa dokładnie przeanalizowali relację domowników, a następnie nawiązali bezpośredni kontakt z krewnymi. Szybko na posesji zjawiła się wezwana babcia, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za wnuki. Chwilę później w drzwiach stanął nieobecny wcześniej dwunastolatek, który w pełni potwierdził słowa młodszych domowników o powierzonym mu zadaniu pilnowania dziewięciolatków.

Przeprowadzone rozpoznanie wykazało, że cała trójka jest w dobrym zdrowiu i nie nosi śladów zaniedbania. Służby podeszły jednak do incydentu z pełną stanowczością. Kompletna dokumentacja policyjna trafi niebawem do sądu rodzinnego, który szczegółowo zweryfikuje kompetencje opiekuńcze dorosłych w tym domu.

Należy mieć na uwadze, że pozbawienie osób niepełnoletnich właściwego nadzoru wiąże się w naszym państwie z surowymi restrykcjami prawnymi i wychowawczymi. Wobec nieodpowiedzialnych opiekunów organy ścigania stosują najczęściej zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w skrajnych przypadkach sięgają po przepisy karne lub wykroczeniowe.